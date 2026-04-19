¡El veredicto de Time para 2026! De Rauw Alejandro al papa León XIV: ¿Quién tiene mayor influencia?

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La revista Time acaba de sacudir la opinión pública con el lanzamiento de su edición TIME100 2026. Esta selección anual identifica a las cien personalidades que moldean el rumbo del planeta a través de seis categorías estratégicas.

Además, en esta ocasión, el listado fusiona el brillo del entretenimiento y el peso de la fe con los avances de la ciencia y los movimientos políticos actuales.

Estrellas que trascienden el escenario



Si bien, dentro de la categoría de Íconos, el mundo del espectáculo reclama un lugar protagónico. Figuras como Rauw Alejandro y Wagner Moura lideran el grupo de protagonistas, mientras que leyendas del cine como Ethan Hawke, Kate Hudson y Hilary Duff destacan en el área de Cine y Televisión. Asimismo, el listado reconoce el impacto cultural de Victoria Beckham y la destreza deportiva de Chloe Kim.

El poder de la fe y la diplomacia



Por otro lado, la sección de Líderes presenta una mezcla ecléctica de poder espiritual y gubernamental. En este sentido, el listado incluye al papa León XIV como una figura central de fe, compartiendo espacio con mandatarios de peso global como Claudia Sheinbaum (México), Donald Trump (EEUU) y Xi Jinping (China). En el terreno de la estrategia y diplomacia, destacan nombres como Marco Rubio y Gwynne Shotwell, quienes marcan la agenda internacional de este año.

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