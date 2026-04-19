El actor que rechazó Grey’s Anatomy por otro proyecto y dejó pasar un papel que lo habría convertido en una de las grandes estrellas de la televisión

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense Rob Lowe ha sido citado en diversas entrevistas y reportes de medios de entretenimiento tras confirmar que estuvo entre los candidatos para interpretar al doctor Derek Shepherd en la serie Grey’s Anatomy, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión contemporánea. Sin embargo, el intérprete decidió en su momento asumir otro proyecto televisivo que terminó teniendo una vida mucho más corta.

Grey’s Anatomy fue estrenada en 2005 y desde entonces se consolidó como uno de los dramas médicos más exitosos y duraderos de la historia de la televisión.

La oportunidad que pudo cambiar su carrera

De acuerdo con lo que el propio Rob Lowe ha explicado en entrevistas a lo largo de los años, el actor recibió la propuesta para unirse al elenco de Grey’s Anatomy en una etapa temprana del desarrollo de la serie, cuando aún se definía el reparto principal.

El personaje de Derek Shepherd, conocido posteriormente como “McDreamy”, era una pieza central dentro de la narrativa del drama médico de ABC. Sin embargo, Lowe ya había asumido el compromiso de protagonizar la serie de CBS Dr. Vegas, lo que lo llevó a declinar la oferta para el proyecto creado por Shonda Rhimes.

Dr. Vegas y una decisión con consecuencias inmediatas

Dr. Vegas fue estrenada en 2004 como una apuesta de CBS dentro del género médico, con Rob Lowe como protagonista. No obstante, la serie no logró consolidarse en audiencia y fue cancelada tras una corta emisión de episodios, sin alcanzar una segunda temporada ni estabilidad en la programación.

Mientras tanto, Grey’s Anatomy debutó en 2005 y rápidamente ganó popularidad, convirtiéndose en un fenómeno televisivo global que se mantuvo en emisión durante años, con múltiples temporadas y un amplio reconocimiento internacional.

El papel que terminó en manos de Patrick Dempsey

Tras la salida de Rob Lowe del proyecto, el papel de Derek Shepherd fue finalmente asignado al actor Patrick Dempsey, quien dio vida al personaje durante varias temporadas y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la serie.

La interpretación de Dempsey fue clave en el éxito inicial de Grey’s Anatomy, especialmente en la construcción del romance central de la historia, lo que consolidó al personaje como uno de los más populares de la televisión en la década de los 2000.

Años después, Rob Lowe ha reflexionado públicamente sobre esta decisión, señalando que, desde una perspectiva profesional, el impacto de no haber aceptado el papel pudo haber sido significativo, incluyendo estimaciones mediáticas que han calculado pérdidas potenciales de ingresos a largo plazo asociadas al éxito sostenido de la serie.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube