Dúo de leyendas: el ambicioso proyecto que podría unir nuevamente a Madonna y Britney Spears

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La cantante estadounidense, Madonna, tiene un objetivo claro para su siguiente material discográfico: reclutar a Britney Spears y repetir la magia que ambas crearon hace ya dos décadas.



Según diversos informes, la Reina del Pop intentó establecer contacto con Britney durante los meses de diciembre y enero. Si bien, su meta principal consiste en coordinar una sesión de composición o, en el mejor de los escenarios, entrar juntas a un estudio de grabación.



Una fuente cercana a Spears reveló al diario The Sun que Madonna confía plenamente en el talento de su colega, pues cree que Britney puede aportar una esencia única a las nuevas canciones o colaborar con ideas frescas en la fase creativa.

Conexión entre ambas artistas

Además, Madonna mantiene una conexión especial con la intérprete de "Toxic" y siempre le ha brindado su apoyo público frente a las dificultades personales de los últimos tiempos.



Tras el éxito que cosechó Elton John al colaborar con Britney, el mundo de la música ahora espera con ansias que Madonna logre cerrar este esperado trato.

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