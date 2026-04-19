En video: así fue el abrazo de Carlos Baute y Maria Corina Machado en Madrid

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Este sábado 18 de abril de 2026, la Puerta del Sol se convirtió en el corazón palpitante de Venezuela en el exterior. Lo que se vivió fue mucho más que una concentración política; fue un reencuentro cargado de una carga emocional

El cantautor Carlos Baute, ofreció un repertorio de sus temas musicales donde recibió a María Corina Machado en la tarima en Madrid.

Un abrazo entre ambos simbolizó la unión entre el sector cultural en el exterior y la nostalgia de los venezolanos en Europa.

A través de sus redes sociales, el artista reafirmó su admiración por la "fuerza y convicción" de Machado, calificándola como una líder ejemplar y asegurando que "Venezuela está cada día más cerca de la democracia".

Hoy se vivió un ambiente de felicidad, de energía y sobre todo de esperanza!!! Venezuela cada día estamos más cerca de ser un país en democracia. Gracias María Corina Machado por tu lucha, fuerza y convicción, eres una líder ejemplar», expresó el intérprete de «Colgando en tus manos

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