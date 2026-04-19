Luto en el cine francés: fallece la actriz Nadia Farès a los 57 años tras un incidente en París

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Francia despide a una de sus figuras cinematográficas más destacadas de las últimas décadas. Las hijas de la actriz Nadia Farès, Cylia y Shana Chasman, confirmaron el fallecimiento de la artista a través de un comunicado difundido por la agencia AFP el pasado 17 de abril. Farès, de 57 años, se encontraba hospitalizada desde que fuera rescatada inconsciente de la piscina de un gimnasio privado en la capital francesa. El incidente le provocó un paro cardíaco inicial que derivó en un estado de coma del cual no logró recuperarse tras una semana de cuidados intensivos.

Aunque las autoridades parisinas han iniciado una investigación de rigor para esclarecer las circunstancias del suceso, los informes preliminares no indican irregularidades externas en el lugar de los hechos. La salud de la actriz había sido un tema complejo en años anteriores; en 2007 se sometió a una cirugía cerebral de urgencia debido a un aneurisma y, según registros médicos, también había enfrentado tres intervenciones cardíacas a lo largo de su vida. Estas condiciones previas habían sido descritas por la propia intérprete en su momento como una situación de riesgo latente con la que debía convivir.

Nacida en Marrakech en 1968, Nadia Farès consolidó su fama internacional a principios de los años 2000 con su papel en el exitoso thriller "Los ríos de color púrpura", bajo la dirección de Mathieu Kassovitz. Su trayectoria incluyó participaciones en producciones internacionales como "Storm Warning" y una sólida carrera en la industria gala, donde era respetada por su versatilidad y presencia en pantalla. Sus hijas compartieron emotivos mensajes en redes sociales, destacando que además de ser una artista excepcional, era una madre que las entendía mejor que nadie y cuya pérdida deja un vacío irreparable.

Al momento de su partida, Farès se encontraba en una etapa de plenitud creativa y transformación profesional, preparando su esperado debut como directora y guionista. Según fuentes allegadas, tenía previsto iniciar en septiembre de este 2026 el rodaje de una comedia de acción que marcaría un nuevo capítulo en su carrera. Con su fallecimiento, el cine francés pierde no solo a una actriz consagrada, sino también la oportunidad de presenciar su visión artística desde detrás de las cámaras, dejando truncado un proyecto que generaba altas expectativas en el sector audiovisual.

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