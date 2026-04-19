Karol G revela que uno de sus mayores aprendizajes de vida se lo dijo Rihanna ¿Cuál fue?

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La cantante colombiana Karol G ha hablado en distintas entrevistas sobre el impacto que tuvo en su vida el encuentro con Rihanna durante el Super Bowl 2023, uno de los eventos más mediáticos del entretenimiento global.

Según lo expresado por la artista, este acercamiento no solo significó conocer a una de sus grandes inspiraciones, sino también recibir una reflexión que, con el tiempo, influyó en su manera de ver la fama, la exposición pública y la importancia de la autenticidad dentro de la industria musical.

El encuentro en el Super Bowl 2023

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023 marcó el regreso de Rihanna a los escenarios, un show que generó gran atención mediática a nivel mundial. En ese contexto, Karol G estuvo presente entre las celebridades invitadas, coincidiendo con la artista barbadense tras bastidores.

De acuerdo con reportes de prensa, la cantante colombiana ha descrito este encuentro como uno de los momentos más significativos de su carrera, al tratarse de una de las figuras que ha admirado desde sus inicios en la música.

La reflexión que dejó Rihanna

Karol G ha señalado en entrevistas que la interacción con Rihanna le dejó una enseñanza relacionada con la autenticidad y la forma de comportarse dentro y fuera del escenario. La artista ha destacado la importancia de mantenerse fiel a sí misma en medio del éxito y la exposición mediática.

Esta reflexión, según ha expresado, se convirtió en un punto de referencia en su crecimiento personal y profesional, ayudándole a reforzar su perspectiva sobre la fama y el trato hacia los demás dentro de la industria.

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