"Fue una situación compleja en mi vida personal": Mariela Celis revela el momento en que sufrió depresión y ataques de pánico

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Mariela Celis abrió una ventana a uno de los episodios más difíciles de su vida al relatar cómo atravesó un periodo de profunda carga emocional que derivó en depresión y ataques de pánico. Su testimonio se dio en el espacio “Crónicas de depresión: Hablando claro con Mariela Celis”, donde abordó sin reservas los factores que detonaron su crisis.

La comunicadora explicó que este proceso no surgió de un solo hecho, sino de la acumulación de distintas situaciones personales y profesionales que coincidieron en un mismo momento de su vida.

Una etapa marcada por presión laboral y conflictos personales

Celis recordó que vivió una etapa de alta exigencia en el ámbito laboral, en la que asumía múltiples responsabilidades dentro de los medios de comunicación. A esto se sumaron situaciones personales que aumentaron el nivel de estrés que venía acumulando.

La animadora describió este periodo como un punto de saturación emocional en el que no logró detener el ritmo de trabajo ni el impacto de lo que estaba viviendo a nivel familiar.

El inicio de los síntomas y la sensación de colapso

Según su relato, comenzaron a aparecer síntomas físicos y emocionales asociados a la ansiedad, como sensación de ahogo y miedo intenso a sufrir un problema de salud grave.

Celis señaló que en ese momento no había una conversación abierta sobre salud mental como la que existe actualmente, lo que hizo aún más difícil comprender lo que estaba ocurriendo.

El momento de los ataques de pánico

Uno de los episodios más fuertes ocurrió cuando experimentó un ataque de pánico que la llevó a una sensación de desconexión y alarma extrema, lo que marcó un punto de quiebre en su bienestar emocional.

A partir de allí, reconoció la necesidad de detenerse y buscar orientación médica para entender la magnitud de lo que estaba viviendo.

Atención profesional y proceso de recuperación

La animadora contó que acudió a ayuda psiquiátrica especializada, donde recibió diagnóstico y tratamiento. Este acompañamiento fue clave para comenzar a estabilizar su estado emocional y comprender la depresión como una condición de salud que requiere atención continua.

Celis resaltó que este proceso le permitió darle otro sentido a su experiencia y asumirla desde una perspectiva más consciente.

En su testimonio también recordó que en ese periodo enfrentó pérdidas personales significativas, lo que intensificó su vulnerabilidad emocional. La combinación de factores personales y laborales terminó generando un desgaste que no pudo manejar sola.

Con el paso del tiempo, Mariela Celis afirmó que aprendió a reconocer sus límites y a priorizar el descanso y la introspección como parte de su bienestar.

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