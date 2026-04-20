Hollywood despide a Patrick Muldoon: el actor que marcó una generación en televisión y cine falleció a los 57 años

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La muerte del actor Patrick Muldoon conmocionó a Hollywood y a los seguidores que lo recuerdan como uno de los rostros más reconocibles de la televisión de los años noventa. El intérprete falleció a los 57 años tras sufrir un infarto, según reportes de medios estadounidenses y fuentes cercanas a su entorno. Su partida ocurrió de manera repentina, en un momento en el que seguía vinculado a nuevos proyectos profesionales.

Muldoon dejó una carrera amplia que abarcó televisión, cine, producción y música, consolidándose como un actor versátil que logró mantenerse vigente durante décadas en la industria del entretenimiento.

Los personajes que lo convirtieron en una figura televisiva

Patrick Muldoon alcanzó gran popularidad gracias a su papel como Austin Reed en la serie Days of Our Lives, uno de los dramas diurnos más vistos en Estados Unidos. Su interpretación en esta producción lo convirtió en un rostro habitual de la televisión y le dio un impulso clave en su carrera.

Posteriormente, reforzó su fama al integrarse al elenco de Melrose Place, donde interpretó a Richard Hart. Esta serie fue uno de los fenómenos televisivos más importantes de los años noventa y consolidó su presencia en el horario estelar.

Antes de estos papeles principales, también tuvo apariciones en producciones populares como Saved by the Bell y Who’s the Boss?, que marcaron sus primeros pasos en la industria.

Su paso al cine y el papel que lo mantuvo en la memoria del público

En el cine, uno de sus trabajos más recordados fue el personaje de Zander Barcalow en Starship Troopers. Aunque en su estreno generó opiniones divididas, con el tiempo la película se convirtió en un título de culto dentro del género de ciencia ficción.

Además de ese papel, participó en diversas producciones cinematográficas como Arkansas, The Comeback Trail y múltiples películas para televisión, manteniendo una actividad constante en la pantalla grande y en proyectos independientes.

En qué trabajaba antes de su fallecimiento

Lejos del retiro, Patrick Muldoon seguía activo en la industria. Se encontraba involucrado en nuevos proyectos cinematográficos, entre ellos el estreno pendiente de la película Dirty Hands.

También había expresado recientemente su interés en sumarse a nuevas filmaciones internacionales, lo que confirmaba que continuaba desarrollando su carrera con normalidad. Paralelamente, mantenía participación como productor ejecutivo en distintos proyectos audiovisuales, ampliando su rol dentro del medio.

Más allá de la actuación

Además de su trayectoria como actor, Patrick Muldoon también exploró la música como integrante de la banda The Sleeping Masses. Esta faceta artística mostró su interés por expandirse más allá de la actuación y mantenerse vinculado a la creación en distintas disciplinas.

El actor falleció a causa de un infarto fulminante en su residencia en Beverly Hills. El hecho ocurrió de forma repentina y no había reportes públicos recientes de una enfermedad grave o condición médica conocida.

Quienes trabajaron con él lo describen como una persona creativa, disciplinada y comprometida con cada proyecto en el que participaba.

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