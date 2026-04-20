¡Un dúo inesperado en Coachella! Billie Eilish se convierte en la "One Less Lonely Girl" de Justin Bieber

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche del sábado 18 de abril de 2026, el Festival de Coachella fue testigo de uno de los encuentros más significativos en la historia reciente del pop. En medio de su segundo set como artista principal, Justin Bieber sorprendió a los miles de asistentes al invitar a Billie Eilish al escenario para recrear el icónico segmento de su canción de 2009, "One Less Lonely Girl". Eilish, quien se encontraba entre el público disfrutando del show junto a Hailey Bieber, fue impulsada al escenario para ocupar el lugar de la "fanática elegida", una tradición que Bieber ha mantenido desde sus primeras giras internacionales. La escena, cargada de nostalgia, mostró a una Eilish visiblemente emocionada y entre risas mientras Bieber le dedicaba los versos del tema que lo catapultó a la fama mundial.

La curaduría del "Segmento YouTube" y la complicidad de Hailey

La aparición de Eilish formó parte de un bloque del espectáculo donde Bieber revisitó sus inicios en la industria, utilizando una estética inspirada en su era de YouTube. Testigos en el área VIP relataron que fue la propia Hailey Bieberquien animó a una renuente y sorprendida Billie a subir a la tarima justo cuando comenzaban los primeros acordes del tema. Una vez en el centro del escenario, la interacción entre ambos artistas reflejó la estrecha amistad que han cultivado desde 2019, cuando se conocieron precisamente en este mismo festival. Tras finalizar la serenata, Eilish regresó a la audiencia donde fue captada por las pantallas gigantes en un momento de euforia, consolidando este acto como el punto culminante de la jornada.

Colaboraciones estelares y el "level up" de Bieber

Además del momento con Eilish, la presentación de Justin Bieber este fin de semana fue calificada por la crítica como un ascenso significativo en comparación con su actuación del primer fin de semana. El setlist extendido incluyó la participación de otras figuras de alto perfil que transformaron el show en un desfile de estrellas.

Con este despliegue de invitados y el gesto hacia Billie Eilish, Justin Bieber no solo reafirmó su estatus como ícono del género en este 2026, sino que logró conectar el pasado de su carrera con el presente de la industria, dejando una de las imágenes más memorables en la historia del Empire Polo Club.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube