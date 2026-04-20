De la euforia del momento a la aclaratoria: el pronunciamiento de Carlos Baute tras polémica en Madrid

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El cantante Carlos Baute se pronunció públicamente tras la controversia generada por su participación en un acto celebrado en Madrid, donde un cántico del público lo puso en la mira de medios nacionales en internacionales.

El artista aclaró su postura en un mensaje escrito y en un video, luego de que su actuación fuera interpretada por algunos sectores como una postura ofensiva, el episodio ocurrió durante un evento de carácter político y cultural relacionado con Venezuela.

“Me dejé llevar por la emoción”: la explicación del cantante

En su declaración, Baute explicó que el ambiente del evento estuvo marcado por una fuerte carga emocional, con miles de personas coreando consignas en apoyo a la situación de Venezuela. Según el artista, fue en ese contexto donde se vio influenciado por la energía del momento.

El cantante insistió en que su reacción no fue planificada ni consciente, sino producto de la intensidad del evento y de la interacción con el público, que participaba activamente en los cánticos.

Negación de racismo y defensa de su trayectoria

Uno de los puntos más enfáticos de su mensaje fue la negación categórica de cualquier actitud racista. Baute aseguró que proviene de una familia venezolana, que ha crecido en un entorno de diversidad cultural y que siempre ha defendido valores de respeto, unión y justicia.

El artista subrayó que su carrera ha estado enfocada en mensajes de amor, familia y conexión humana, rechazando cualquier interpretación que lo vincule con discursos de odio.

Disculpas por la forma, no por sus convicciones

Aunque negó las acusaciones en su contra, el cantante sí ofreció disculpas por la forma en la que se desarrolló el momento, reconociendo que pudo generar incomodidad o malestar en algunas personas.

Sin embargo, dejó claro que no renuncia a sus valores ni a sus ideas, afirmando que su postura se mantiene firme en defensa de la libertad, la democracia y la unión de Venezuela.

El evento en Madrid reunió a miles de venezolanos en un ambiente cargado de simbolismo político. En ese contexto, los cánticos del público y la participación de figuras públicas generaron una fuerte exposición mediática.

Llamado a no distorsionar el mensaje

En su video, Baute pidió que no se tergiverse lo ocurrido y que se analice el contexto completo del evento antes de emitir juicios. También insistió en que su intención nunca fue promover el insulto ni la división.

El cantante cerró su mensaje reiterando su compromiso con Venezuela y con la búsqueda de un futuro basado en elecciones libres, respeto y democracia.

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