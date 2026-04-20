¿Quién es Mary Martínez? Conoce a la representante de Nueva Esparta en el certamen Miss Turismo Venezuela

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Mary Martínez fue designada oficialmente como la representante del estado Nueva Esparta para la edición 2026 del certamen Miss Turismo Venezuela. Martínez, quien cuenta con 28 años de edad y es madre, posee una formación académica que abarca estudios en Ingeniería Electrónica e Idiomas, además de desempeñarse profesionalmente como Tripulante de Cabina. Su incorporación al concurso se produce tras un periodo de preparación técnica en el que la candidata ha buscado alinear su perfil profesional con los objetivos de promoción turística que establece la organización del evento nacional.

Objetivos de la participación y enfoque en el turismo

La propuesta de Martínez dentro del certamen se fundamenta en el uso de la plataforma para la difusión de la imagen del país. Según sus declaraciones, su participación busca establecer un referente de formación y disciplina para las mujeres que desempeñan roles de maternidad de forma independiente. En el ámbito del turismo, su gestión se enfoca en la comunicación de destinos nacionales a partir de su experiencia en viajes internacionales, planteando una visión que vincula los entornos geográficos con la identidad cultural de las regiones venezolanas. Martínez sostiene que su paso por el concurso es una vía para incentivar la educación y el cumplimiento de metas profesionales en diversos estratos sociales.

Plataforma de visibilidad y proyección nacional

El certamen Miss Turismo Venezuela funciona como un canal de exposición para las candidatas y sus estados de origen, permitiendo la proyección de información sobre el patrimonio nacional. Martínez ha manifestado su intención de utilizar este espacio para mostrar elementos de la cultura y la geografía del país en escenarios de carácter internacional. El desarrollo de su cronograma de actividades dentro del certamen incluye sesiones de formación y eventos públicos donde se evalúa el conocimiento de las participantes sobre la realidad turística de Venezuela. Con esta representación, el estado Nueva Esparta busca posicionar su oferta de destinos a través de una vocería técnica y profesional durante el ciclo de competencia de este 2026.

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