Chepa Candela: ¡Salió echando chispas! Vanessa Senior se descarga contra quienes se mofaron de su show cancelado

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¡¡¡Feliz inicio de semana, queridas y queridos!!!... Aquí me tienen, como siempre, ¡fajada frente al teclado!, procesando lo más calientico del acontecer farandulero de aquí, de allá y más “acullá”, donde las tramoyas, tretas, dimes y diretes no faltarán ¡¡¡jaaaaamaaaaás!!!...

Vanessa Senior

Yyy entrando de lleno en materia, porque los chismes están que arden, les bato que la VANESSA SENIOR demostró una vez más que está dispuesta a agarrarse por greñas con quien sea y en donde sea; yyy es que la fulana en cuestión aprovechó las plataformas y redes sociales para decirle a “Raquel y todo aquel” “barriga verde, y tripas azules” y es que no toleró el chalequeo 2.0 que se armó una vez que informó la cancelación de su show programado en Valencia (España)… ¡Resulta y acontece! que la generadora de contenido notificó que el templete titulado: “Dolce Concert”, en donde se lanzan cantos, chistes, y pásatela rico junto a la Mily Osuna, no se materializó en la “Madre Patria” por supuestos temas de producción; a lo que el público reaccionó (en su mayoría) diciendo que la razón real de dicha noticia se debía a que nadie pagó por ver aquello; la invitaron a ser honesta y la acorralaron tildándola de “embustera” porque al parecer nadie se comió ese cuento de que el espectáculo iba viento en popa, pero con razones internas y acuerdos legales tuvieron que regresar los cobres… Tras este escándalo, la Vanessa demostró tener tiempo suficiente para responderle a los cientos de cientos que se burlaban de ella, y es que si cinco mil personas le escribieron en tono de mofa y sarcasmo, ella envió seis mil mensajes diciéndole a todos que se dibujaran un bosque y se perdieran en él…

Mandi Meza

Yyy si de pérdidas, confundidas, desconcentradas y despistadas se trata, traigo a colación a la MANDI MEZA, y es que el equipo de producción de “Vitrina Hoy” observa con harta preocupación el hecho de que la animadora de marras no reconozca a estas alturas del partido a “tuttas” sus compañeras de set… ¿Será la edad?... ¡Sabrá Pepe!... El caso es que durante el cierre de la programación de la semana pasada (dígase: el día viernes 17 de abril), justo cuando las protagonistas de este “merequetengue” se estaban saludando, llegó la Mandi y le dijo a Alessandra Sánchez (léase bien: A-L-E-S-S-A-N-D-R-A) “Alejandra”, cosa que dejó con la jeta espernancá a todos los que estaban en sintonía… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra repite la mía) que muchos de los que estaban a su alrededor cacarearon con desparpajo: “Tranquila, no se notó”, pero parte de la dirección y plana mayor del equipo de producción sí arrugaron la cara cuando ocurrió la equivocación, ya que alegan que son pequeños detalles que empañan la calidad del espacio y los lleva a estar (de forma negativa) en la boca de “Raimundo, y todo el mundo”… Así que para la próxima, lánzate un “gracias, chama” o un “¡épa!, mana”, y así evitas que otro pensamiento nublado juegue en tu contra; es decir: espepítate un genérico “manita”… ¡Ya te di la solución!...

Televen

Yyy con mi radar puesto en el canal de Horizonte, di con el brete de que en TELEVEN le dieron la orden a los talentos de que tengan mucho cuidado a quién le conceden entrevistas, porque luego de lo que vivió el Albert Vielma (de “La Bomba”) con el paparazzi Jhoan Lolvez (de “Zona I”), ahora la cosa se puso color de hormiga, pues no van a permitir que le den tela para cortar a la competencia; por eso, durante el encuentro que convocó Nacho para lanzar su producción “Radio Venezuela”, había miradas eléctricas de espanto y brinco, y era tanta pero “taaaantaaaaa” la tensión que cuando algún talento de Televen era solicitado por algún fablistán o periodista, tenía que salir esmachetao a pedirle permiso al productor general para que lo autorizara a dar declaraciones, pues los jefes fueron claros y les dijeron, “El que abra la boca y esté soltando el yoyo más de la cuenta durará en la empresa lo que dura un gas en un chinchorro”… ¡Qué susto!... ¿Llegó la Ley del Hielo a Televen?... Amanecerá y veremos...

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