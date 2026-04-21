¡Vuelve un clásico! Lanzan el primer vistazo de “Hechizo de amor 2” con Nicole Kidman y Sandra Bullock

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Warner Bros. Pictures ha paralizado las redes sociales este lunes al publicar el primer avance oficial de Practical Magic 2. El metraje, de apenas un minuto de duración, inicia con una toma aérea de la icónica mansión victoriana de la familia Owens, mientras de fondo se escucha una versión reimaginada del tema "Crystal" de Stevie Nicks. Las imágenes confirman el regreso de Nicole Kidman y Sandra Bullock en sus roles protagónicos, mostrando a las hermanas Owens en una etapa de madurez donde la sabiduría ancestral y el peso de su linaje se vuelven los ejes centrales de la trama. El adelanto sugiere que la estética de la película mantendrá la calidez y el realismo mágico que convirtieron a la entrega de 1998 en un referente del género, ahora bajo una dirección técnica modernizada para las audiencias de 2026.

Producción de alto nivel y fidelidad al canon original

La secuela no solo cuenta con Kidman y Bullock frente a las cámaras, sino que ambas figuras asumen roles de producción ejecutiva junto a Denise Di Novi. El guion ha sido desarrollado por Akiva Goldsman, quien también escribió la primera película, lo que garantiza una continuidad narrativa fiel a la obra de la novelista Alice Hoffman. Según fuentes cercanas al estudio, la historia se sitúa tres décadas después de los eventos originales, introduciendo a las hijas de Sally Owens en el manejo de la magia y las implicaciones de la maldición familiar que ha perseguido a las mujeres de su casta por siglos. La crítica especializada destaca que la decisión de Warner Bros. de reunir al equipo creativo original responde a una demanda sostenida de los fanáticos, quienes han mantenido la vigencia de la película a través de plataformas de streaming durante los últimos años.

Expectativa de estreno y fenómeno cultural

El lanzamiento de este adelanto marca el inicio de una ambiciosa campaña de promoción que culminará con el estreno mundial de la cinta en la temporada de otoño de 2026. Desde el anuncio de la preproducción, el proyecto ha sido catalogado como uno de los retornos más significativos de la década, logrando captar el interés tanto de la generación que creció con la cinta original como de los nuevos espectadores atraídos por las tendencias de estética "Witchcore" y el empoderamiento femenino en la ficción. Los portavoces de la productora manifestaron que el objetivo de esta entrega es celebrar la conexión humana y los vínculos familiares por encima del espectáculo visual, posicionando a Hechizo de Amor 2 como el pilar fundamental de la cartelera de finales de año y un tributo a la trayectoria de dos de las estrellas más consagradas de la industria.

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