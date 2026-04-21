¿Es abuela? Así descubrió Cher que tiene una nieta de 15 años

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La leyenda de la música y el cine, Cher, ha sorprendido a la opinión pública internacional al confirmar que recientemente descubrió ser abuela de una joven de 15 años. Según los informes que han circulado en los principales medios de entretenimiento este lunes 20 de abril de 2026, la adolescente es hija biológica de Elijah Blue Allman, el hijo menor de la cantante. La noticia surge tras un proceso de acercamiento privado que permitió a la intérprete de "Believe" conocer la identidad de la joven, cuya vida se había mantenido al margen del escrutinio mediático y del conocimiento de la propia familia paterna debido a decisiones de privacidad tomadas por la madre de la menor en el pasado.

Reconciliación familiar y el rol de Elijah Blue Allman

Este hallazgo se produce en un momento particularmente sensible para la familia, luego de que Elijah Blue Allman atravesara periodos complejos relacionados con su salud y estabilidad personal. Fuentes cercanas a la artista indican que la aparición de su nieta ha servido como un catalizador para la unión familiar, permitiendo que Cher establezca un primer contacto con la joven en un entorno de respeto y discreción. La cantante ha descrito la experiencia como un "regalo inesperado de la vida", enfatizando su intención de recuperar el tiempo perdido y brindar apoyo a la adolescente mientras esta transita su etapa de bachillerato, lejos del brillo de los reflectores de Hollywood que caracterizan el legado de su abuela.

Privacidad y futuro de la relación

A pesar de la magnitud de la revelación, el equipo de comunicación de Cher ha manifestado que no se divulgarán imágenes ni el nombre de la menor para proteger su integridad y permitir que continúe con su vida cotidiana sin interrupciones. La artista ha solicitado a los medios de comunicación sensibilidad ante este proceso de adaptación, subrayando que su prioridad actual es construir un vínculo sólido y saludable con su nieta fuera de las cámaras.

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