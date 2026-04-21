¿Nueva colaboración en camino? Corina Smith fue vista junto a reconocido artista colombiano

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La cantante venezolana Corina Smith fue vista recientemente en la isla de Margarita junto al colombiano Mike Bahía y un grupo de influencers. La presencia de ambos artistas en el mismo lugar llamó la atención en redes sociales y despertó comentarios entre sus seguidores.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha informado públicamente el motivo del encuentro ni ha confirmado algún proyecto en conjunto.

Encuentro que genera expectativa

Las imágenes y comentarios sobre la coincidencia de ambos artistas comenzaron a circular en plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron de inmediato ante la posibilidad de una colaboración.

Corina Smith y Mike Bahía cuentan con trayectorias reconocidas dentro de la música latina, por lo que cualquier aparición conjunta suele captar interés entre fanáticos y medios de entretenimiento.

En esta ocasión se vieron juntos en un vehículo en horas del día y en la noche en la playa compartiendo con la pareja del cantante, Greeicy y otras celebridades, pero esñn especial ellos dos estuvieron hablando constantemente, lo que desata los rumores de una posible colaboración.

Margarita como escenario de expectativa

La isla de Margarita se ha convertido en un punto atractivo no solo para vacacionar, sino también para producciones audiovisuales, campañas y proyectos musicales. Su paisaje tropical y ambiente relajado la hacen una locación ideal para grabaciones y encuentros creativos.

Por eso, la presencia simultánea de Corina Smith y Mike Bahía no pasó desapercibida. Muchos fanáticos consideran que podría tratarse de sesiones de trabajo relacionadas con una canción, un videoclip o contenido promocional pensado para próximos lanzamientos

Sin anuncio oficial

Pese a los rumores, no existe confirmación oficial sobre grabaciones, presentaciones o lanzamientos relacionados con esta reunión en Margarita.

Por ahora, lo único confirmado es que ambos fueron vistos en la isla acompañados por varias figuras del entorno digital.

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