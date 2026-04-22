¡Inesperado! Investigan robo millonario del vestuario de Madonna durante Coachella 2026

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El Departamento de Policía de Indio y la seguridad privada del Festival de Coachella confirmaron este martes 21 de abril de 2026 la apertura de una investigación tras el reporte de robo de gran parte del vestuario de Madonna. El incidente ocurrió durante la madrugada del lunes, pocas horas después de que la intérprete realizara una aparición sorpresa que paralizó el segundo fin de semana del festival. Según los primeros reportes, los delincuentes vulneraron el perímetro de alta seguridad del área de camerinos de artistas, logrando extraer tres contenedores reforzados que albergaban la indumentaria principal de su próxima gira conmemorativa.

Pérdida de piezas icónicas y de archivo

El equipo de producción de la artista ha calificado el valor del vestuario como "incalculable", dado que incluía no solo creaciones nuevas para este 2026, sino también piezas de archivo histórico que la cantante planeaba utilizar en segmentos especiales de su show. Entre los artículos desaparecidos se encuentran:

• Corsetería de alta costura: Diseños únicos de Jean Paul Gaultier, incluyendo una versión modernizada de sus icónicos conos.

• Accesorios de lujo: Piezas de joyería personalizada y calzado artesanal de Dolce & Gabbana y Jeremy Scott.

• Tecnología vestible: Trajes con fibra óptica integrados específicamente para su nueva puesta en escena visual.

Investigación en curso y recompensa

Las autoridades de California están revisando el material de las cámaras de seguridad del predio, aunque fuentes internas sugieren que el robo podría haber sido perpetrado por personas con conocimiento previo de la logística de carga y descarga de la producción. Por su parte, la oficina de representación de Madonna ha emitido un comunicado instando a coleccionistas y casas de subastas a estar alertas ante la posible aparición de estos artículos en el mercado negro. Se ha ofrecido una recompensa significativa por cualquier información que conduzca a la recuperación de las piezas, subrayando que muchas de ellas son irreemplazables debido a su construcción manual y valor histórico para la cultura pop global.

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