¡Ya casi llega Michael! Jaafar Jackson y la exigente preparación para personificar al "Rey del Pop"

Suscríbete a nuestros canales

La producción de la cinta biográfica Michael ha revelado nuevos detalles sobre el proceso de preparación de Jaafar Jackson, quien asume la responsabilidad de interpretar a su tío, Michael Jackson. Según fuentes cercanas al set de rodaje, el joven de 29 años ha dedicado los últimos 18 meses a un entrenamiento intensivo que incluye la colaboración de los coreógrafos originales de la familia y entrenadores vocales de élite. El objetivo de la dirección, a cargo de Antoine Fuqua, ha sido evitar la simple imitación para lograr una interpretación orgánica que capture tanto la vulnerabilidad del artista en su vida privada como la energía eléctrica que definía sus presentaciones en vivo.

El respaldo de la familia y el rigor técnico

Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es el respaldo total de la familia Jackson y el patrimonio del cantante. La madre de Michael, Katherine Jackson, ha manifestado que Jaafar posee la capacidad innata de encarnar a su hijo, señalando que el parecido físico es solo el inicio de una conexión mucho más profunda.

Expectativas de la industria y estreno mundial

La película, producida por Graham King (Bohemian Rhapsody), se posiciona como el evento cinematográfico más importante del segundo semestre de 2026. Analistas de Hollywood sugieren que el éxito de la cinta dependerá de la capacidad de Jaafar para humanizar a una figura que a menudo fue tratada como un enigma por los medios de comunicación. Los primeros adelantos visuales han generado un impacto masivo en redes sociales, donde los críticos coinciden en que la voz de Jaafar posee una similitud asombrosa con el registro original de Michael.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube