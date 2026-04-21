Horacio Blanco muestra sus dos lados con "Otras distorsiones"

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El líder de Desorden Público, Horacio Blanco, está de estreno y lo hace con un formato nostálgico, pero con sonido actual que bautizó como "Otras distorsiones".

Este proyecto personal está disponible en formato digital, pero también en acetato, para todos los amantes del Long Play (LP), con cuatro canciones en los lados A y B. El material ya se encuentra en Madrid (España), México y Miami (Estados Unidos), mientras que en Caracas se consigue en las principales discotiendas del país.

En conversación con 2001 informó que Desorden Público grabó "Salsa All Ska", un recopilatorio de los mejores temas del género con el particular sonido de su banda.

Todos los detalles en el siguiente video.

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