Chepa Candela: Nina Sicilia vuelve a sonar para un alto cargo en Venevisión

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¡Good morning a todos mis consecuentes y fieles seguidores!! (Caluroso saludo, extensivo a mis detractores, que también los tengo como lentejas antes de sancochar… o sea, ¡casi incontables!)…

Nina Sicilia

Y una vez más les doy la bienvenida a ésta, la columna más leída, buscada y solicitada del periodismo farandulero de este país, (¡Duélale a quien le duela!) donde los chismes, las tramoyas, los brollos, tretas, bretes y rollos se baten mejor que en ninguna otra parte…y como para contárselos, “Desde la A hasta la Z” eso me tienen aquí (En el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente…¡¡cues res cues…cues!!), corto este “gamelote” y enseguida les bato que el nombre de NINA SICILIA volvió a sonar fuerte otra vez para un altísimo cargo en¡ Venevisión…y esta vez apuntan hacia la dirección general del canal de la colina, el cual de ser nombrada la obligará a dejarle el pelero a la organización Miss Venezuela, donde desde 2018 es la “chiva que más manda”…¡Así como lo están Leyendo!...Una de mis más acreditadas fuentes, que como una pluma se mueve en las más altas esferas de la mencionada planta televisora, ¡espernancó aquellas ojeras¡ cuando la susodicha fue mencionada en una reunión top encabezada por Adriana Cisneros, quien estaría haciendo profundos cambios dentro de la estructura gerencial…y habría tomado en cuenta la gestión de Nina Sicilia frente al frente al “templete” de belleza más importante del país …y aunque no ha coronado a ninguna Miss Universo, ni una Miss Mundo, reconocieron otros logros internacionales que avalan su labor que muchos han aplaudido…mientras que sus detractores, hasta con marchas pagadas han pretendido destruirla…peeerooo, ¡“nai, nai!”, porque la Nina Sicilia continúa ahí, atornillada en ese puesto como tuerca de baúl y el cual, vuelvo y repito, deberá dejar si pasa al alto cargo que le darían en Venevisión…

Harry Levy

Supongo que el HARRY LEVY estará "como caimán en boca de caño"... y ligando ¡hasta con los dedos de los pies! para que a su jefa la transfieran de una vez y el rumrum, que insistentemente rueda desde hace meses, por fin se convierta en realidad, pues le dejaría el campo abierto para el “coroto” principal del Miss Venezuela, que siempre le ha quitado el sueño… porque hasta despierto se ve sentado en esa silla… y hasta atribuciones se ha tomado sin que Nina Sicilia se las haya dado… ¿Logrará el susodicho salirse con la suya?... Y de llegar a darse, ¿cómo hará para atender la bodega?... Ya que el Harry Levy se la pasa metido de cabeza, tronco y extremidades en los predios mayameros… ¡Amanecerá y veremos!...

Andreína Álvarez

Yyy variando el “parling”, les bato que ANDREÍNA ÁLVAREZ desempolvó la obra teatral "Cata de hombres", la cual estrenó hace años y le cambió algunas cositas para bautizarla como “El juego de catar hombres", algo parecido a la serie "El juego del calamar"... Me contaron que la sala del Centro Cultural Chacao se llenó tanto que algunos invitados especiales no pudieron entrar… y los que pudieron tuvieron que sentarse en los pasillos… y en las piernas de sus acompañantes porque las butacas estaban todas ocupadas… ¡No había cama pa' tanta gente!... La susodicha se destacó con su actuación y sacó bastantes carcajadas... Pero la tensión más elevada se vivió en la fila para ingresar cuando llegó Paula Bevilacqua con su marido, Cristóbal Lander, y se topó “face to face” con el gerente que la botó del canal aquel… y quien, según ella, le hizo la vida un yogur… aquello ique fueron miradas de bala y candela… Y después entraron a ver la pieza, donde Andreína Álvarez salió airosa de su compromiso… Yyy, como hasta aquí me trajo el río, bajo la “Santamaría” y les digo: ¡¡“Bay, bay, sayonara”!!...

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