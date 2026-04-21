¿Rivalidad a la vista? El polémico desplante de Greeicy que enfurece a los seguidores de Nadia Ferreira

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Una estrategia de promoción para "Discúlpeme Señor", el nuevo sencillo de Greeicy, terminó en medio de una controversia digital. La cantante colombiana y la paraguaya Nadia Ferreira grabaron un audiovisual para impulsar el estreno, pero la actitud de la artista caleña generó una ola de críticas entre los seguidores de la modelo.

El gesto de la discordia



Si bien, durante la actuación del video, que narra el intento de una mujer por conquistar a un hombre, los usuarios notaron un detalle repetitivo: los constantes codazos de Greeicy hacia Nadia. Por su parte, la propia cantante publicó el clip en su cuenta de TikTok con un mensaje abierto: “Ayúdenme a ponerle caption a esto. Yo tengo muchos en mente… Quiero leerlo”.



Posteriormente, la respuesta del público no tardó en llegar, enfocándose en la incomodidad visual del encuentro. Comentarios como “Que incómodo tantos codazos” y “Me incomoda un montón que me hagan así” inundaron la publicación, cuestionando si el comportamiento formaba parte del guion o de una actitud genuina.

Un vínculo que va más allá de las cámaras



Pese al revuelo causado por el video, la relación entre ambas figuras parece sólida fuera de las redes sociales. En este sentido, Nadia Ferreira compartió en su perfil de TikTok un video haciendo lip sync de la canción junto a Greeicy, acompañado del texto: “Hacer algo bonito que dure para siempre”, a lo que la colombiana respondió con un “Te quiero”.



Ambas residen en Miami y comparten el mismo círculo social exclusivo, donde coinciden frecuentemente en eventos privados y salidas con otras figuras como Lele Pons o Shakira. Además, este vínculo se extiende a sus familias; sus hijos, Kai y Marquitos, suelen compartir momentos de juego que las artistas documentan en sus plataformas digitales.

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