En fotos: la emotiva revelación de Nadia Ferreira y Marc Anthony que estremece las redes

Suscríbete a nuestros canales

Tras meses de especulaciones y una dulce espera que ha mantenido en vilo a sus seguidores, el astro de la salsa, Marc Anthony y la modelo paraguaya, Nadia Ferreira, han compartido finalmente el secreto mejor guardado de su segundo embarazo.



A través de una publicación conjunta en sus perfiles oficiales de Instagram, la pareja publicó una serie de imágenes que no solo desbordan ternura, sino que confirman el sexo del nuevo integrante de la familia. Con una estética cuidada y rodeados de un entorno natural, los artistas revelaron que están esperando una niña.

Un anuncio cargado de emoción



En las fotografías, se puede ver a la pareja compartiendo un momento de complicidad mientras sostienen elementos en tonalidades rosadas, simbolizando la llegada de la pequeña. "La bendición de seguir creciendo en amor", fue parte del breve pero significativo mensaje que acompañó la galería, la cual alcanzó millones de "me gusta" en cuestión de minutos.



Este anuncio llega en un momento de plenitud para el matrimonio, quienes han hecho de su vida familiar un pilar fundamental desde su enlace en 2023. La noticia ha generado una oleada de felicitaciones por parte de colegas del mundo del entretenimiento y de su fiel comunidad de fans, quienes celebran la llegada de la que será la hermana menor de su primer hijo en común, Marquitos.

Tendencia en redes



Como era de esperarse, la revelación se convirtió rápidamente en tendencia global. Los seguidores de "la reina de Paraguay" y el "flaco de oro" han destacado la elegancia y sencillez con la que decidieron dar la noticia, alejándose de las ostentosas fiestas de revelación de género para optar por un momento más íntimo y visualmente impecable.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube