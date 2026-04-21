Muere el actor mexicano Ricardo de Pascual: figura del humor televisivo y colaborador del universo de Chespirito

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El mundo del entretenimiento en México despide al actor Ricardo de Pascual, quien falleció a los 85 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Su partida marca el cierre de una extensa carrera en la televisión, donde destacó como actor de reparto en múltiples producciones humorísticas que marcaron época.

Su nombre quedó asociado al universo creativo de Roberto Gómez Bolaños, donde participó en distintos proyectos televisivos que definieron la comedia mexicana durante varias décadas, incluyendo apariciones dentro del entorno de programas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

Trayectoria dentro de la comedia televisiva

Ricardo de Pascual desarrolló una carrera sólida en la televisión mexicana, con presencia constante en producciones de comedia y programas unitarios. Su versatilidad le permitió interpretar distintos personajes secundarios en el ecosistema televisivo de Chespirito, donde colaboró con un amplio grupo de actores que rotaban entre varios formatos.

Aunque no formó parte del elenco principal fijo de El Chavo del 8, sí tuvo participaciones dentro del universo de la serie y otros programas relacionados, lo que lo vinculó directamente con una de las franquicias más populares de la televisión en Latinoamérica.

Estado de salud en sus últimos años

En etapas recientes, el actor enfrentó complicaciones médicas que afectaron su calidad de vida. Entre los padecimientos reportados se encuentra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), además de otras condiciones asociadas a problemas respiratorios y deterioro general de salud.

De acuerdo con versiones previas del propio actor, estas afecciones se habrían visto agravadas con el paso del tiempo, limitando su actividad profesional y su presencia en medios.

Una carrera ligada a la televisión clásica mexicana

Más allá de su relación con el universo de Chespirito, Ricardo de Pascual también participó en diversas producciones televisivas, incluyendo programas unitarios y telenovelas que consolidaron su presencia como actor de reparto.

Su trabajo se caracterizó por interpretar personajes secundarios con carga cómica, un sello distintivo en la época dorada de la televisión mexicana, donde los actores de reparto eran piezas clave en la estructura narrativa de los programas.

Legado dentro del entretenimiento

La figura de Ricardo de Pascual forma parte de una generación de actores que contribuyeron al crecimiento de la comedia televisiva en México. Su participación en distintos formatos lo mantuvo activo durante décadas y lo convirtió en un rostro familiar para el público que creció viendo producciones de Televisa.

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