Más allá de El Diablo Viste a la Moda: Anne Hathaway revive otro de sus proyectos más queridos con inesperado regreso

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Anne Hathaway prepara su regreso a otra de las franquicias más recordadas de su trayectoria cinematográfica. Mientras crece la expectativa por nuevas producciones ligadas a títulos emblemáticos de su carrera, la actriz también avanza con El Diario de la Princesa 3, proyecto que devuelve a la pantalla la historia de Mia Thermopolis y al reino ficticio de Genovia.

La nueva entrega representa el retorno de una saga iniciada en 2001 y convertida con el paso del tiempo en referente de la comedia familiar contemporánea. Esta vez, la trama mostrará una etapa distinta del personaje principal, ahora lejos de la adolescencia y con mayores responsabilidades dentro de la monarquía.

El regreso de Mia Thermopolis

La historia retomará la vida de Mia años después de los acontecimientos vistos en la segunda película. Según la información confirmada durante BookCon 2026 por la autora Meg Cabot, el personaje ya se encuentra consolidado como reina de Genovia, lo que abre una narrativa centrada en liderazgo, decisiones de Estado y su evolución personal.

Este cambio marca una transición importante dentro de la franquicia. El público ya no verá a la joven insegura que descubre inesperadamente su origen real, sino a una mujer adulta al frente de una nación, con experiencia y nuevos desafíos por delante.

Chris Pine vuelve como Nicholas Devereaux

Uno de los anuncios que más entusiasmo generó fue el regreso de Chris Pine como Nicholas Devereaux, personaje presentado en El Diario de la Princesa 2. Su vínculo sentimental con Mia quedó como uno de los elementos más recordados por los seguidores de la saga, por lo que su presencia apunta a dar continuidad a esa historia.

La nueva película situará nuevamente a Nicholas cerca de la reina de Genovia, lo que permite anticipar una continuación directa de la relación planteada en la segunda entrega. Esto convierte al personaje en una pieza central dentro del desarrollo argumental.

También regresan rostros conocidos

Otro nombre vinculado al proyecto es Robert Schwartzman, quien interpretó a Michael Moscovitz en la primera película. Su participación supone el retorno de una figura importante dentro de los inicios de la historia, especialmente para quienes recuerdan la etapa escolar y juvenil de Mia.

La incorporación de varios integrantes del elenco original refuerza la intención de construir una secuela conectada con las dos películas anteriores, integrando distintas etapas emocionales de la protagonista y referencias directas para los seguidores de larga data.

Anne Hathaway también impulsa la producción

Además de protagonizar la cinta, Hathaway participa como productora, una señal del peso creativo que tendrá en esta nueva fase de la franquicia. Su implicación no solo garantiza continuidad con el espíritu original, sino que también refleja el valor personal y profesional que mantiene hacia el personaje que impulsó su carrera internacional.

El proyecto será dirigido por Adele Lim, reconocida por su trabajo como guionista y directora en producciones exitosas recientes. La elección busca actualizar el tono de la saga sin perder el encanto que la convirtió en fenómeno cultural.

Una franquicia con legado propio

La primera película, estrenada en 2001, narró cómo una adolescente de San Francisco descubría que era heredera al trono de Genovia. El filme tuvo gran recepción comercial y consolidó a Hathaway como nueva figura de Hollywood.

Tres años después llegó la secuela, centrada en las reglas monárquicas que Mia debía cumplir para asumir el trono. Con esta tercera parte, la franquicia completa una nueva etapa al mostrar finalmente cómo luce la vida de la protagonista una vez convertida en reina.

Lo que representa este regreso

El retorno de El Diario de la Princesa no solo responde a la nostalgia. También reactiva una propiedad cinematográfica con varias generaciones de seguidores y con una protagonista que hoy posee una trayectoria mucho más sólida que cuando inició la saga.

Con Mia Thermopolis nuevamente al frente, personajes clásicos de vuelta y Anne Hathaway liderando el proyecto dentro y fuera de cámara, la tercera entrega se perfila como uno de los regresos más comentados del cine comercial actual.

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