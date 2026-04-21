Denuncia pública: el drama que vive La Dimensión Latina por culpa de una aerolínea

Suscríbete a nuestros canales

La emblemática agrupación venezolana, La Dimensión Latina, reveló detalles con respecto a una situación incómoda vivida con una reconocida aerolínea, tras su regreso de una exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México.

A través de un video difundido en sus redes sociales, los músicos denunciaron el maltrato recibido por parte del personal de la aerolínea Copa Airlines, específicamente en el mostrador del aeropuerto mexicano.



Por su parte, los integrantes de la banda señalaron directamente a un empleado, identificado como Cristopher Salinas, quien presuntamente obligó a los músicos a enviar sus trombones por la bodega del avión, a pesar de que las dimensiones de los estuches permitían su traslado como equipaje de mano.

Daños a instrumentos

Sin embargo, al llegar a su destino, los artistas descubrieron con indignación que los instrumentos sufrieron abolladuras críticas que comprometen su funcionamiento.

Finalmente, la agrupación hizo un llamado viral para que la aerolínea asuma la responsabilidad por los daños causados a este patrimonio musical de Venezuela.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube