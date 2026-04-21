Un cambio de aire sombrío: Netflix sacude las redes con el primer vistazo de la tercera entrega de "Merlina"

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Netflix encendió las redes sociales con un anuncio que nadie esperaba. La reconocida plataforma lanzó, por medio de una publicación en su perfil de Instagram, la primera imagen oficial de la tercera temporada de "Merlina", confirmando un cambio radical de escenario: la protagonista viajará hasta Francia para vivir sus nuevas aventuras en pleno corazón de París.



Aunque la compañía aún mantiene bajo llave la fecha exacta del estreno, la fotografía de la protagonista, Jenna Ortega, junto a Víctor Dorobantu (el actor detrás de la icónica "Cosa") ya genera un entusiasmo imparable entre los fanáticos.

En este sentido, la nueva localización promete una atmósfera totalmente distinta para los misterios de la joven Addams, quien llevará su particular estilo monocromático a las calles parisinas.

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