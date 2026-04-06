Serie sobre accidente nuclear en Brasil domina la plataforma de Netflix: sepa más

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La serie brasileña Emergência Radioativa se ha convertido en uno de los mayores fenómenos recientes de Netflix dentro del catálogo de habla no inglesa.

Esta producción logró posicionarse en los primeros lugares de audiencia mundial, alcanzando más de 10 millones de visualizaciones y presencia en el Top 10 de decenas de países. Su impacto refleja el creciente interés por historias basadas en hechos reales.

De qué trata la serie

La historia se inspira en el accidente radiológico ocurrido en Goiânia, Brasil, en 1987, considerado uno de los eventos más graves de este tipo fuera de una central nuclear.

El relato muestra cómo una fuente altamente radiactiva terminó en manos de civiles, desencadenando una crisis sanitaria y social de gran magnitud.

Producción y elenco

La serie cuenta con cinco episodios y fue desarrollado por el guionista Gustavo Lipsztein, bajo la dirección de Fernando Coimbra.

El reparto reúne a varios actores reconocidos del cine y la televisión brasileña, lo que ha contribuido a su buena recepción internacional. Entre los protagonistas destacan Johnny Massaro, Paulo Gorgulho y Antonio Saboia.

La serie se ha destacado por su enfoque realista y por evitar el sensacionalismo en la narrativa. Según su director, el objetivo fue mostrar una historia humana y cercana, centrada en los diferentes actores involucrados en la tragedia.

Desde su estreno, la producción logró posicionarse entre las más vistas en más de 50 países. Este desempeño confirma la fuerte expansión del contenido brasileño en plataformas de streaming globales. Además, ha sido destacada por su capacidad de conectar con audiencias diversas al abordar una historia de impacto mundial.

El éxito de Emergência Radioativa se suma a otras producciones recientes de Brasil que han alcanzado reconocimiento internacional. Este fenómeno refleja un mayor interés por parte del público global en historias latinoamericanas.

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