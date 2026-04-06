El fenómeno astronómico que Artemis II presenciará este lunes

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Este lunes 6 de abril, la humanidad alcanza una nueva frontera. Los cuatro tripulantes de la misión Artemis II no solo batirán el récord histórico de distancia, sino que serán los únicos testigos de un eclipse solar total desde una perspectiva privilegiada: el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna.

A diferencia de los eclipses que observamos desde nuestro planeta, este fenómeno ocurre mientras la cápsula Orion transita por detrás del satélite natural, reportó EFE.

Durante casi una hora, el Sol quedará completamente oculto por el disco lunar desde la perspectiva de la nave, permitiendo a los astronautas observar la corona solar sin la interferencia de la atmósfera terrestre.

Ciencia en la oscuridad total

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, aprovechará la oscuridad absoluta para realizar observaciones críticas.

Entre los objetivos científicos de estas seis horas de sobrevuelo se encuentran:

Impactos de meteoroides: Buscar destellos de luz en la superficie lunar oscura.

Polvo lunar: Observar partículas elevándose sobre el borde del satélite.

Espacio profundo: Avistar planetas y otros cuerpos celestes con una claridad sin precedentes.

Aprovechando la cercanía récord, los astronautas registrarán características geológicas como cráteres antiguos, flujos de lava y grietas que ayudarán a los científicos a entender mejor la formación del sistema solar.

Según Kelsey Young, jefa de ciencia de la NASA para esta misión, este es un "momento poético" que une la exploración técnica con la inspiración humana.

Este sobrevuelo de Artemis II es el paso previo al regreso físico del hombre y la primera mujer a la superficie lunar.

Los datos obtenidos hoy no solo servirán para la navegación de futuras misiones, sino que, en palabras de la NASA, buscan crear un "punto de conexión tangible" entre la humanidad y su satélite natural tras décadas de ausencia en el espacio profundo.

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