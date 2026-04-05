El inesperado decreto de Noboa que cambia los planes para el cierre de abril: así quedarán los feriados

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto 354 para ampliar el descanso por el Día del Trabajo.

Con esta medida, los ciudadanos tendrán cuatro días seguidos de descanso obligatorio, sumando el jueves 30 de abril al feriado nacional, informó El Comercio.

La buena noticia para los trabajadores es que este día libre no se tendrá que recuperar más adelante. Sin embargo, quienes deban trabajar por la naturaleza de su empleo tendrán derecho a cobrar horas extras, tal como lo establecen las leyes del país.

Servicios que seguirán funcionando

Para no afectar el día a día de la población, el Gobierno ordenó que se mantengan activos los servicios básicos e indispensables. Las instituciones deberán tener el personal mínimo necesario para atender las siguientes áreas:

Energía eléctrica y salud.

Cuerpo de bomberos.

Terminales terrestres, aéreas y fluviales.

Servicios bancarios.

Feriados nacionales que quedan en 2026

Después de este descanso de cuatro días, a los ecuatorianos todavía les quedarán seis fechas de descanso nacional en el calendario de este año:

Lunes 25 de mayo : Batalla de Pichincha (pasa del domingo 24)

: Batalla de Pichincha (pasa del domingo 24) Lunes 10 de agosto : primer Grito de la Independencia

: primer Grito de la Independencia Viernes 9 de octubre : Independencia de Guayaquil

: Independencia de Guayaquil Lunes 2 de noviembre : Día de los Difuntos

: Día de los Difuntos Martes 3 de noviembre : Independencia de Cuenca

: Independencia de Cuenca Viernes 25 de diciembre: Navidad

Cabe destacar que, esta lista se deben sumar los días libres que corresponden a las fiestas locales de cada ciudad, como la fundación de Quito el 6 de diciembre.

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