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La misión Artemis II se encuentra en un momento crítico de su trayectoria tras superar dos tercios de su viaje y alcanzar una distancia de 400.000 kilómetros de la Tierra, la tripulación se prepara para iniciar este este domingo el tan esperado sobrevuelo lunar, un evento que no ocurría con humanos a bordo desde hace más de medio siglo.

De acuerdo con los registros oficiales de la NASA, el operativo de observación y aproximación seguirá una agenda estricta durante este domingo y las primeras horas del lunes:

2:45 p.m.: Inicio formal de la fase de sobrevuelo lunar. A partir de este momento, las ventanas de la cápsula Orión apuntarán directamente hacia la superficie del satélite para una sesión de análisis y fotografía que durará casi seis horas.

7:05 p.m.: Se prevé que la nave alcance su punto máximo de alejamiento de la Tierra, superando el récord histórico de distancia establecido por la misión Apolo 13.

11:41 p.m.: Momento cumbre del acontecimiento orbital, donde la nave registrará su posición más estratégica respecto a la cara oculta de la Luna.

Una hazaña visual sin precedentes

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, ha dedicado la jornada a revisar la lista de accidentes geográficos que documentarán.

El objetivo principal es la cuenca Oriental, un enorme cráter tipo diana que, por primera vez en la historia, será observado en su totalidad por ojos humanos.

Para prepararse, los astronautas comenzaron el día con una comida de huevos revueltos y café, despertando con el éxito pop Pink Pony Club de Chappell Roan.

"La moral a bordo es alta", reportó el comandante Wiseman al Centro de Control en Houston.

El legado de Apolo

Este sobrevuelo no solo es un avance técnico, sino un puente generacional. El astronauta del programa Apolo, Charles Duke (90 años), uno de los últimos hombres en pisar la Luna en 1972, envió un mensaje de aliento a los tripulantes: "Gracias por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje".

Si todo transcurre según lo previsto, tras estas seis horas de intensa actividad científica, la nave Orión iniciará su maniobra de retorno para amerizar el próximo viernes en la costa de San Diego.