Artemis II revela imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna

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La NASA publicó este domingo una histórica fotografía de la cara oculta de la Luna, captada por la tripulación de la misión Artemis II.

La imagen marca un hito en la exploración espacial moderna, al mostrar al satélite natural desde una perspectiva que el ojo humano no había presenciado en su totalidad en más de medio siglo.

En la fotografía, tomada el sábado 4 de abril, se observa la Luna en una orientación inusual: con su Polo Sur apuntando hacia arriba. La imagen ofrece una vista completa de la cuenca Oriental, una región que se convertirá en objeto de estudio prioritario para los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión: el comandante Reid Wiseman y los especialistas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

La agencia espacial destacó que esta es la primera vez que ojos humanos logran observar esta parte del satélite en su extensión total, preparándose para un análisis detallado durante su sobrevuelo de seis horas previsto para este lunes 6 de abril.

Récord de distancia y silencio radial

La tripulación de Artemis II ha alcanzado una distancia sin precedentes desde la Tierra: 406.773 kilómetros, la mayor travesía jamás realizada por seres humanos.

Durante la jornada de este domingo, los astronautas revisaron los protocolos para la fase más crítica de la misión: el sobrevuelo de la cara oculta.

Mañana, cuando la cápsula Orión pase por el lado opuesto de la Luna, se producirá una pérdida de comunicación por radio con el control de misión en la Tierra durante aproximadamente 40 minutos.

La NASA confirmó que este "silencio" está totalmente controlado y es parte de la dinámica orbital del satélite.

El regreso a casa

Tras completar esta fase de observación estratégica, la misión iniciará su retorno. Se espera que, tras una aventura de diez días en el espacio profundo, los cuatro astronautas concluyen su viaje el próximo viernes, cuando la cápsula Orión realice su amerizaje frente a la costa de San Diego.