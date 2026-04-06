Alerta en Bahamas: estudio revela datos inquietantes en tiburones

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Un estudio reciente encendió las alertas en la comunidad científica tras detectar sustancias vinculadas a la actividad humana en tiburones de las Bahamas.

La investigación identificó rastros de cocaína, cafeína y otros compuestos farmacéuticos en varias especies marinas. Este resultado refuerza la preocupación por la presencia de contaminantes emergentes en ecosistemas considerados relativamente prístinos.

¿Qué sustancias encontraron en los tiburones?

El análisis científico detectó varios compuestos químicos asociados a la contaminación humana. Entre ellos se encuentran:

Cocaína

Cafeína

Acetaminofén (paracetamol)

Diclofenaco

Estas sustancias forman parte de los llamados contaminantes de preocupación emergente, que provienen principalmente de residuos urbanos, aguas residuales y actividad turística en zonas costeras, según informa Telemundo.

Cómo se realizó el estudio

Los investigadores evaluaron decenas de tiburones, específicamente 82 de ellos, capturados en aguas cercanas a las Bahamas. Se analizaron diferentes especies marinas, incluyendo tiburón limón, tiburón nodriza del Atlántico, tiburón punta negra, tiburón de arrecife del Caribe y tiburón tigre.

El objetivo fue determinar la presencia de contaminantes químicos en sus organismos.

El estudio encontró que 23 de los ejemplares capturados presentaba rastros de estas sustancias. Además, se observó que los tiburones afectados mostraban cambios en parámetros biológicos como:

Triglicéridos

Urea

Lactato

Estos indicadores sugieren posibles alteraciones fisiológicas asociadas a la exposición a contaminantes.

La investigación marca un punto importante en la ciencia marina, ya que representa el primer reporte global de cafeína y acetaminofén en tiburones. También constituye el primer registro de diclofenaco y cocaína en tiburones de las Bahamas, lo que sorprende debido a la imagen de estas aguas como un entorno natural casi intacto.

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