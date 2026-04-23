Jay Wheeler emociona a sus fans con promesa sobre Venezuela: esto dijo

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Jay Wheeler se dirigió a su público venezolano en unas declaraciones en las que manifestó su interés por viajar al país. El artista puertorriqueño aseguró que desea presentarse en Venezuela y sorprendió al afirmar que, cuando ocurra, quiere hacerlo sin costo para sus seguidores.

Wheeler expresó de forma directa que quiere ir a Venezuela. Además, señaló que el día en que concrete esa visita, su intención sería ofrecer una presentación gratuita.

El cantante también afirmó que estaría dispuesto a cubrir personalmente los gastos relacionados con ese proyecto.

Fuerte respaldo del público venezolano

El artista cuenta con una base sólida de fanáticos en Venezuela, donde sus canciones han tenido amplia difusión en plataformas digitales y emisoras de radio. Temas románticos y colaboraciones recientes lo han mantenido entre los nombres más escuchados del género urbano latino.

Por ello, sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a pedir una fecha oficial en el país.

Una relación cercana con Venezuela

Jay Wheeler mantiene además un vínculo especial con Venezuela a través de su esposa, la cantante venezolana Zhamira Zambrano. Ambos han colaborado musicalmente y suelen compartir momentos personales y profesionales con sus seguidores.

Esa cercanía ha fortalecido la conexión del intérprete con el público venezolano, que sigue de cerca cada paso de la pareja artística.

Hasta el momento no se ha anunciado una presentación oficial en Venezuela, pero las declaraciones del cantante aumentaron las expectativas sobre una posible visita en el futuro.

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