Paula Bevilacqua revela nuevos proyectos tras su salida de "Zona i": Siempre hay puertas abiertas

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Luego de confirmarse su salida del programa de variedades "Zona i", la reconocida actriz y presentadora Paula Bevilacqua rompió el silencio sobre su futuro profesional. En declaraciones exclusivas para el programa La Brújula, Bevilacqua manifestó encontrarse en un momento de balance y optimismo, desestimando cualquier cese definitivo en sus labores frente a las cámaras. La artista explicó que los ciclos en la televisión suelen ser dinámicos, permitiendo que el cierre de una etapa funcione como el catalizador necesario para involucrarse en nuevas producciones que exijan una evolución en su perfil comunicacional.

Una agenda copada de propuestas artísticas

A pesar de su reciente desvinculación del canal, Bevilacqua aseguró que su retiro de las pantallas será breve, dado que cuenta con una serie de proyectos en puerta que ya forman parte de su planificación para el segundo trimestre del año. La animadora detalló que se encuentra en una fase de análisis para determinar cuál de los caminos artísticos actuales se alinea mejor con sus objetivos personales y profesionales.

Según sus palabras, el dinamismo de su carrera le permite "bachear" entre distintos proyectos, asegurando que siempre mantiene las puertas abiertas a nuevas experiencias dentro y fuera de los estudios de grabación.

Compromiso con la audiencia y próximos pasos

Durante la entrevista, Paula Bevilacqua aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo constante de su público y el interés de los medios especializados en su trayectoria. Con la seguridad que la caracteriza, la intérprete prometió mostrar pronto los resultados de las negociaciones que adelanta actualmente, sugiriendo que su regreso a la televisión podría traer consigo un formato renovado.

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