Huellas Music Fest programa su primera edición en Madrid para el 16 de mayo: conoce todos los detalles

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La organización del Huellas Music Fest ha confirmado la realización de su primera edición para el próximo 16 de mayo de 2026. La actividad tendrá lugar en las instalaciones del Autocine Madrid, un recinto que permite el control de aforo y el desarrollo de presentaciones en vivo bajo un formato de festival de mediana escala. El objetivo técnico del evento es establecer un punto de encuentro entre las escenas musicales de España y Venezuela, aprovechando la infraestructura logística de la capital española para el intercambio entre artistas de distintas generaciones.

Composición del cartel y representación artística

La programación musical está estructurada en dos bloques principales que representan las tradiciones de ambos territorios. El cartel incluye a las agrupaciones Seguridad Social, Modestia Aparte y Los Toreros Muertos, cuyo repertorio se originó principalmente entre las décadas de 1980 y 1990.

El bloque venezolano está conformado por Desorden Público (ska), ViniloVersus(rock alternativo) y King Changó (fusión). Asimismo, se presentará Horacio Blanco con su proyecto como solista y la agrupación emergente Bucle Lunar.

La selección de los artistas busca cubrir un espectro que va desde los sonidos consolidados hasta las propuestas de reciente formación, evitando centrar la narrativa exclusivamente en el catálogo histórico de los participantes.

Contexto de industria y comunidad

El festival se inserta en un contexto demográfico marcado por el incremento de la población venezolana en Madrid durante los últimos años. Esta migración ha generado un mercado de consumo cultural específico que demanda circuitos de entretenimiento vinculados a sus referentes de origen. Desde la perspectiva de la industria musical, el Huellas Music Fest se presenta como un nodo de articulación que reconoce la consolidación de circuitos latinoamericanos en Europa. El evento no solo funciona como una plataforma de exhibición para las bandas, sino también como un mecanismo de conexión comunitaria donde la música actúa como el vehículo principal de interacción social entre la diáspora y el público local.

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