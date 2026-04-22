Chepa Candela: Maite Delgado causa estrés en Venevisión

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Yyy este día atravesado de la semana, aquí estoy, ¡una vez más!, con mi par de “glaucos visores” pegados a la pantalla plana de mi supercomputer y mis uñitas, finamente pintadas con un costoso esmalte, desplazándose raudas sobre el teclado, procesando lo más calientico de la farándula venezolana… y zonas circunvecinas…

Maite Delgado

Así que a la voz de ¡¡paaarrrtiiidaaa!! arranco con el “parling” para contarles que ya comenzó el dolor de cabeza con MAITE DELGADO, para saber si animará el Miss Venezuela 2026, pues a raíz de todo el “escandalazo” que se armó el año pasado con Stephany Abasali, el cual la salpicó de pies a cabeza, habría dicho “entre amigos” que en esta nueva edición no contaran con ella, pues prefiere la tranquilidad de la que disfruta en su “caserón” de Aruba a embolsillarse unos dólares que no son pocos, por cierto, pues bastante son los “biyuyos” verdes le entran a su -ya suculenta- cuenta bancaria por tres horas de chamba… ¡Siii, señores!... Según la onda captada por mis camataguas, en el canal de la Colina ya están montados sobre la idea del espectáculo que montarán para elegir a la sucesora de Clara Vega… y, por supuesto, la primera prioridad es escoger al “tren” de animadores que conducirán las riendas del “templete” en su noche final… perooo… hasta ahora no pueden dar por hecho si Maite Delgado seguirá al frente del mismo, ya que, les repito, ique había quedado como muy afectada con lo sucedido con la Abasali, pues muchos le achacaron la culpa a ella por no dejarla hablar en el momento de entregar la corona… de manera que si la susodicha va o no va, ¡eso no lo sabe ni ella misma! ¿Aceptará VIVIANA GIBELLI ocupar su lugar?...

Viviana Gibelli

También es otra gran incógnita, pues a pesar de que días atrás se comentó de manera insistente que la susodicha habría recibido la propuesta para animar el cierre de la temporada de la belleza, cuando la abordaron al respecto, solo peló el “dientero” sin afirmar o negar si en Venevisión le habían “calentado la oreja” para que estuviera al frente del “templete” en su noche final… Supongo que, de ser “verdura el apio”, será el factor “biyuyo” el que determine si la animadora, a quien vieron en los pasillos del canal de la Colina (Y no dando una vueltica, precisamente), suelta el “Vamos a darle”… porque si Maite Delgado es costosa, ella no se queda atrás… pues su tarifa también es ¡“tan alta que no la brinca un venado”!… y Viviana Gibelli es de las que no le gusta que le regateen el precio de su trabajo… ¿Y a quién, pues?...

Daniela Alvarado

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que DANIELA ALVARADO dejó a más de uno con las ganas de tener la exclusiva sobre su situación actual, tras el aborto y la llegada de su hija Olivia, pues resulta que la mujer se apareció en el lanzamiento del disco de Chyno y Nacho con su “costilla” José Manuel Suárez, a quien vieron muy recuperado tras haber superado un cólico por causa de unos cálculos renales… El cuento es que la susodicha llegó con su sonrisita, tipo Mona Lisa, y enseguida fue abordada por algunos fablistanes, quienes, con cierto temor, se le acercaron, pues saben que a la actriz no le tiembla la lengua para poner en su sitio a quien le pregunte lo que no le gusta… Sin embargo, los colegas se atrevieron a tocar la tecla y ella, muy hábil, se los quitó de encima, dejando claro que no va a contar nada por ahora, lo hará cuando le dé su real gana… y que además nadie la va a venir a “jurungar” sobre lo que le pasó con su fallido embarazo… Acto seguido, se sentó y de pronto volvió a pararse, agarró a su maridito por un brazo y del recinto salieron en plena rueda de prensa, cuando Nacho estaba echando el cuento del disco… ¿Qué le pasaría?… ¿Será que dejó montada una olla en el fogón?...

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