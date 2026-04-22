De las aulas al escenario: el emotivo reencuentro de Elena Rose con su pasado

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La estrella venezolana, nominada al Latin Grammy , Elena Rose, regresó a su natal Caracas para vivir una jornada cargada de nostalgia y compromiso.

En el mismo orden de ideas, durante su visita, la artista reafirmó su filosofía de "Ser Luz" a través de dos encuentros que conmovieron a la comunidad local.

El retorno al Colegio El Peñón



Elena inició su recorrido en el Colegio El Peñón, la institución que la vio crecer. Allí, la directora Adriana Rodríguez y el cuerpo docente recibieron a la cantante, quien entregó un regalo histórico a los "peñoneros": un cuadro con un poema de su propia autoría.



Además, la artista caminó por su antiguo salón de preescolar y recordó sus inicios al sentarse en la misma tarima donde realizó su primera presentación infantil. En este sentido, el evento alcanzó su punto máximo en el patio central; Elena ofreció un set acústico de su éxito "Me lo merezco" y enseñó la coreografía a los niños, mientras compartía un mensaje sobre el amor propio.

Sorpresa sinfónica en Chacao



Por la tarde, la cantante se trasladó al Centro Cultural Chacao. Tras ver un video viral de una niña de la Big Band Infantil interpretando sus temas, Elena decidió aparecer de sorpresa en el ensayo general de la orquesta.



La visita escaló rápidamente de una escucha atenta a una colaboración única. Elena unió su voz a la de los músicos para interpretar una versión sinfónica de "Me lo merezco", bajo un arreglo especial del director de la agrupación. Como cierre, la artista entregó un detalle a cada joven músico, impulsándolos con la frase "Eres Luz".

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