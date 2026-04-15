Estreno: Elena Rose y Alleh derrochan química y ritmo en su nuevo video oficial "TuTuTu"

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Los artistas venezolanos Elena Rose y Alleh presentaron esta esperada pieza audiovisual este martes, logrando una respuesta inmediata de sus seguidores en la plataforma YouTube.



Si bien, el video sumerge al espectador en una atmósfera de fiesta y seducción. Además, la narrativa lírica transporta a los usuarios a una búsqueda de un encuentro especial y la conexión inmediata entre los protagonistas marcan el ritmo de la historia. Con frases como "qué rico cuando conectas así", la canción celebra el deseo y la química innegable.



En este sentido, la producción visual destaca por su estética moderna y elegante. Por su parte, Elena Rose luce un vestido blanco impecable mientras recorre escenarios que evocan libertad y sofisticación. Por otro lado, Alleh aporta el toque urbano perfecto, consolidando una colaboración que muchos ya catalogan como el próximo himno de las noches de "after".

Influencia musical



Elena Rose continúa demostrando por qué es una de las mentes creativas más influyentes de la industria musical actual. En esta ocasión, junto al talento de Alleh, ofrece una propuesta que invita al baile y al disfrute sin filtros. El estribillo pegajoso de "TuTuTu" promete apoderarse de las listas de reproducción este verano.



Finalmente, el videoclip ya acumula miles de reproducciones y comentarios positivos. Del mismo modo, los fanáticos celebran la unión de estas dos voces venezolanas que dejan el nombre de su país en lo más alto del panorama internacional.

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