¡En video! Elena Rose y Alleh lanzan explosivo tema y desde ya muestran los "pasos prohibidos"

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La cantante Elena Rose y el artista Alleh presentaron oficialmente su nuevo tema, acompañado de un video que ya circula en plataformas digitales. Desde el primer momento, ambos artistas incluyeron en la publicación una coreografía bautizada como “los pasos prohibidos”, invitando a sus seguidores a aprender los movimientos que acompañan la canción.

El video combina la música con la rutina de baile, mostrando la propuesta visual y los pasos que se espera se vuelvan virales en redes sociales. Los seguidores han comenzado a replicar la coreografía y compartir sus propios videos desde el momento del estreno.

El lanzamiento y la respuesta inmediata

Desde su publicación, el tema ha generado atención en la comunidad de música urbana y pop latino. La interacción de los seguidores se ha concentrado en aprender y reproducir los pasos mostrados, aumentando la visibilidad del tema de manera inmediata.

El adelanto previo con los “pasos prohibidos” cumplió su propósito: al momento del estreno, los fanáticos ya estaban familiarizados con la coreografía, lo que ha multiplicado la participación en redes y la difusión del video oficial.

“Los pasos prohibidos” como eje del estreno

La coreografía que acompaña el tema ha sido el elemento distintivo de la campaña de lanzamiento. Elena Rose y Alleh invitaron al público a involucrarse desde el primer momento, generando una interacción directa entre los artistas y sus seguidores.

Impacto del estreno y expectativas futuras

El tema, ya disponible en Youtube, muestra cómo la combinación de música y coreografía puede convertirse en un factor decisivo para generar tendencia. Los seguidores continúan compartiendo sus versiones de los “pasos prohibidos”, extendiendo la visibilidad del tema más allá del lanzamiento inicial.

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