La inesperada “exigencia” de Anne Hathaway para volver a ‘El diablo viste a la moda 2′

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Falta poco para el estreno de la esperada secuela “El diablo viste a la moda”, que llegará a la pantalla grande en mayo, y ya comienzan a salir detalles de la producción, así como las exigencias de sus protagonistas para forman parte de este filme.

La afamada actriz Meryl Streep reveló en una reciente entrevista a Harper’s Bazaar que su compañera de reparto, Anne Hathaway, tuvo una gran petición al equipo de producción antes del rodaje: que no aparecieran “modelos muy delgadas” en la cinta, y por el contrario proyecten más sobre la realidad hoy en día.

“Me sorprendió lo guapas y jóvenes que estaban las modelos, pero también lo alarmantemente delgadas que estaban. Pensaba que todo eso se había solucionado hacía años… Anne también se dio cuenta y fue directamente a hablar con los productores, consiguiendo que le prometieran que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas. ¡Es una mujer de armas tomar!”, dijo Meryl.

Sobre la producción de esta segunda parte, que llega 20 años después de la película principal, Streep confesó que estuvo “nerviosa” en el rodaje, por el impacto de la primera película. “Creo que ninguno de nosotros estaba preparado para la avalancha de simpatía y atención desmedida que nos rodeó. Necesitábamos barreras policiales y control de multitudes… Llegaron autobuses llenos de fans, los paparazzi nos rodearon y, en un caso, no paraban de interponerse entre la cámara y el encuadre, llegando incluso a tener un altercado con el equipo. Anne mantuvo la calma, pero yo estaba muy nerviosa”.

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