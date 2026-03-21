La agenda de oro de Anne Hathaway: todos los proyectos que la actriz estrenará este 2026

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Tras una carrera de más de dos décadas, la actriz estadounidense, Anne Hathaway se ha consolidado como una figura indiscutible del año 2026 con una agenda que abarca desde thrillers sobrenaturales hasta el regreso de franquicias nostálgicas.

Por su parte, Hathaway está presente en al menos seis grandes estrenos del cine que prometen dominar tanto la taquilla como la conversación en redes sociales.

Además, la versatilidad de la actriz quedará demostrada este año con proyectos de géneros radicalmente diferentes. A continuación, conoce los estrenos que protagonizará Hathaway durante el 2026:

Mother Mary (abril 2026): se trata de un drama psicológico, en este proyecto, Anne Hathaway interpreta a una estrella pop en crisis. Según lo reseñó la revista Tatler Asia, la película es descrita como un "thriller pop psicosexual", una mezcla entre Black Swan y The Substance.

Flowervale Street (agosto 2026): en este caso, también un thriller , pero esta vez de ciencia ficción dirigido por el director y guionista estadounidense, David Robert Mitchell. Aunque los detalles de este trabajo cinematográfico se mantienen bajo llave, el medio Grazia destacó que la trama involucra "fuerzas de otro mundo", y, según rumores persistentes, los creadores de esta cinta podrían incluir dinosaurios.

The Odyssey (julio 2026): una de las apuestas más ambiciosas del año. Bajo la dirección del guionista y director Christopher Nolan, Hathaway asume el papel de Penélope en una adaptación del mito griego. Si bien, la Revista Moi destacó que es uno de sus papeles más retadores, requiriendo para este un "entrenamiento vocal sumamente fuerte".

Verity (octubre 2026): la esperada adaptación del best seller de Colleen Hoover llegará también este año, donde la actriz estadounidense dará vida a la enigmática autora Verity Crawford.

El regreso de los clásicos: Mia Thermopolis y Andy Sachs

No obstante, lo que más ha encendido la nostalgia de los fans y seguidores de Hathaway, es el regreso de las secuelas de sus películas más icónicas: Princess Diaries 3 y The Devil Wears Prada 2.

En el caso de Princess Diaries 3, tras años de espera, la intérprete de Mia Thermopolis confirmó su regreso. La película, producida por su propia compañía Somewhere Pictures, se espera que llegue a las pantallas (posiblemente a través de Disney+) a finales de 2026.

Por otro lado, The Devil Wears Prada 2, aunque muchos detalles de este film se mantienen en secreto, medios como Grazia confirman que esta secuela es uno de los títulos que integran su lista de lanzamientos durante el 2026, retomando el mundo de la moda que catapultó a la intérprete de Andrea Sachs, al estrellato mundial.

Finalmente, el despliegue de Hathaway durante este 2026, no es un tema de cantidad sino de influencia. Como señaló The Economic Times, la actriz ha evolucionado de ser "una princesa de Disney" a una intérprete que busca "el equilibrio entre el esfuerzo y la gracia", empleando la plataforma para abogar por la igualdad de género mientras domina la gran pantalla con estrenos programados prácticamente cada trimestre. Ahora bien, el 2026, probablemente, será recordado como el año durante el cual Anne Hathaway reafirmó su estatus como la "reina" de Hollywood.

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