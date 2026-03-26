Alofoke cruza la línea: ataques a Venezuela, peleas públicas y un escándalo tras otro

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El nombre de Santiago Matías vuelve a sacudir las redes sociales y es que sigue la controversia de sus comentarios negativos hacia Venezuela.

En los últimos días, el creador de contenido ha acumulado una serie de declaraciones y conflictos que lo colocan en el centro de las críticas, especialmente por comentarios considerados ofensivos y decisiones que muchos califican como extremas.

De comentarios virales a una ola de indignación

La controversia no es nueva, pero sí ha escalado. Todo se reavivó tras sus declaraciones recientes en las que insistió en una postura hostil hacia Venezuela, sumándose a un historial que ya venía cargado de tensión.

Semanas antes, Alofoke había sido duramente criticado por burlarse indirectamente de la crisis venezolana con expresiones que fueron interpretadas como insensibles, esto a raíz de la victoria de Venezuela en el Clasico Mundial de Béisbol, esta acción generó rechazo masivo en redes sociales.

Lejos de calmar las aguas, el influencer volvió a provocar reacciones al asegurar que no le interesa que su contenido sea consumido en territorio venezolano, llegando incluso a mencionar medidas para limitar el acceso desde ese país, lo que encendió aún más la polémica.

Tensión en vivo: enfrentamientos dentro de su propio show

El tema no solo generó rechazo externo, sino también fricciones internas. Durante esa transmisión uno de los panelistas lo enfrentó directamente por sus declaraciones, cuestionándole su tendencia a generalizar y advirtiéndole que ese tipo de comentarios son precisamente los que provocan rechazo hacia su figura.

El momento dejó en evidencia un ambiente cargado dentro de su propio espacio, donde las opiniones ya no pasan desapercibidas ni siquiera entre quienes comparten pantalla con él.

A esto se suman frases incendiarias del propio Alofoke, como advertencias a pa, reforzando una imagen cada vez más confrontativa que divide opiniones entre seguidores y detractores.

Diosa Canales, acusaciones y un conflicto que escaló

El conflicto con la vedette Diosa Canales también volvió a tomar fuerza. La artista reaccionó tras los comentarios del influencer hacia Venezuela, exigiendo disculpas públicas.

Sin embargo, la respuesta fue aún más polémica. Lejos de retractarse, Alofoke habría respondido con insultos, lo que provocó una reacción aún más contundente por parte de Canales, quien no solo lo confrontó públicamente, sino que también difundió acusaciones graves en su contra sobre que de él si habían pruebas de que estuviera involucrado con el narcotráfico.

Demandas, FBI y una batalla legal que complica el panorama

Como si fuera poco, el frente legal también se suma a la tormenta. La cantante Noelia emprendió acciones contra el influencer tras sentirse afectada por declaraciones sobre su vida privada.

De acuerdo con lo que ha trascendido, la artista llevó el caso ante autoridades estadounidenses, alegando difamación, sabotaje digital y daños económicos derivados de acciones en plataformas digitales.

Un personaje que vive del escándalo… pero cada vez más cuestionado

Entre críticas por comentarios hacia Venezuela, conflictos con figuras del espectáculo y problemas legales en desarrollo, el influencer parece estar caminando en una línea cada vez más delgada.

Por ahora, mientras sus seguidores lo defienden como “sin filtros”, sus detractores lo señalan por cruzar límites peligrosos. Y en medio de todo, el nombre de Alofoke sigue haciendo ruido… aunque no precisamente por las razones correctas.

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