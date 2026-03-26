Problemas inesperados en el concierto de Rosalia: ¿Qué le pasó a la cantante?

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La noche del 25 de marzo no terminó como nadie lo esperaba. La cantante Rosalía tuvo que detener abruptamente su concierto en Milán, Italia, luego de sufrir un fuerte malestar físico en pleno escenario, dejando el espectáculo inconcluso y a miles de asistentes en shock.

Del espectáculo al colapso: una noche que dio un giro inesperado

Según lo ocurrido durante el show, Rosalía intentó seguir adelante pese a sentirse mal desde antes de subir al escenario. Sin embargo, su condición empeoró rápidamente durante la presentación, obligándola a detenerse tras interpretar varias canciones.

La propia artista explicó que estaba atravesando una fuerte intoxicación alimentaria y que incluso había estado vomitando en el camerino antes de salir a cantar. Aun así, decidió presentarse, intentando cumplir con su público, aunque su cuerpo finalmente no resistió el ritmo del espectáculo.

El momento más impactante llegó cuando, sin poder ocultar su debilidad, admitió que se encontraba “realmente mal” y que no podía continuar, lo que la llevó a abandonar el escenario entre disculpas y evidente frustración.

Lágrimas, aplausos y un show inconcluso

El concierto, que formaba parte de su gira Lux Tour, apenas pudo desarrollarse parcialmente antes de ser cancelado. La cantante incluso llegó a interpretar algunos temas, pero su energía fue decayendo hasta que el espectáculo se detuvo por completo.

En los videos difundidos se ve a Rosalía vulnerable, pidiendo disculpas y prometiendo regresar en mejores condiciones, en una escena que conmovió a sus seguidores.

El público, lejos de molestarse, reaccionó con aplausos y mensajes de apoyo, entendiendo la gravedad de la situación.

Incertidumbre en su gira y preocupación por su salud

Este incidente marca uno de los momentos más delicados en la carrera reciente de la artista, quien rara vez había tenido que cancelar un show por motivos de salud. La interrupción ocurrió en una de las primeras fechas de su tour, lo que aumenta la incertidumbre sobre su recuperación y continuidad.

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