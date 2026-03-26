Un último combate por Pepe: la velada de boxeo que rendirá homenaje al padre de David Bisbal

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La cita será este sábado 28 de marzo en el centro Olimpo Box de San Isidro, en el municipio almeriense de Níjar. A las 19:00 horas comenzará una velada de boxeo internacional que servirá como homenaje póstumo a José Bisbal Carrillo, padre del cantante David Bisbal, fallecido el pasado 10 de febrero a los 84 años tras varios años de lucha contra el Alzheimer.

Un legado de siete títulos nacionales

José Bisbal Carrillo fue el primer púgil nacido en Almería en coronarse campeón de España de boxeo. A lo largo de su carrera, que se extendió durante quince años, llegó a ostentar el título nacional en siete ocasiones en la categoría de peso pluma. Su palmarés incluye 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, y sus combates le llevaron a enfrentarse a figuras de renombre internacional como Howard Winstone en Manchester o el mítico Eder Jofre en Brasil.

El 15 de julio de 1961 debutó como profesional con una victoria sobre Cristóbal Lobato. En agosto de 1963, durante las fiestas de Almería, se adjudicó su primer título nacional de peso gallo ante Rafael Fernández, desatando una celebración que incluyó una procesión de más de cuarenta carruajes de caballos para honrar al nuevo héroe local.

Aunque perdió ese título meses después ante Ramón Casal en Barcelona, Bisbal mostró una notable resiliencia y se reconquistó la corona en agosto de 1964, esta vez en la categoría de peso pluma, venciendo al altamente estimado Luis Aisa en la Plaza de Toros de Almería. Su último combate profesional fue el 10 de enero de 1976 contra Ramón García Marichal.

"Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones"

El vínculo entre David Bisbal y su padre siempre estuvo marcado por la admiración al legado deportivo de José. En diciembre de 2025, con motivo del 84º cumpleaños de su progenitor, el cantante compartió un emotivo mensaje en redes sociales que ahora adquiere un significado aún más profundo.

"Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones", escribió entonces el intérprete de 'Ave María'.

Una velada con sabor a homenaje

La velada de este sábado está organizada por los clubes Olimpo Box y Paco Tejedor, con el respaldo de la Federación Andaluza de Boxeo . El programa incluirá un total de quince combates, entre los que se disputará el Campeonato de Andalucía de Boxeo.

El combate estelar de la noche medirá al andaluz Samuel Molina, apodado 'La esencia', contra el púgil mexicano Luis Enrique Montelongo 'Morales'. Los promotores, Francisco David Sánchez y Francisco Tejedor, han destacado que este enfrentamiento supone "un combate de máximo nivel" y una prueba muy importante para Molina de cara a sus aspiraciones de optar a la corona mundial en el futuro.

Durante el evento, se proyectará un vídeo en memoria de José Bisbal Carrillo, un material audiovisual que ha sido proporcionado por su propia familia.

Una pérdida sentida en el deporte y en la familia

La muerte de José Bisbal Carrillo, que padecía Alzheimer desde hacía varios años, supuso un duro golpe para su familia. En el momento de su fallecimiento, estaba rodeado de su esposa, María Ferre, y de sus hijos, José María, María del Mar y David.

En su última despedida pública, David Bisbal escribió: "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo". El cantante, que ha retomado su agenda profesional en las últimas semanas, ha agradecido en repetidas ocasiones las muestras de cariño recibidas tanto de la prensa como de la Federación de Boxeo, destacando que su padre "ahora está en paz".

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