Lanzan primer tráiler de la serie de Harry Potter: Aquí los detalles y fecha de estreno

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HBO presentó este miércoles el primer adelanto de lo que será la primera temporada de la serie de Harry Potter, que contiene ocho episodios y también confirmó su fecha de estreno previsto para finales de este año.

La producción llamada ‘Harry Potter and the Sorcerer’s Stone’ (‘Harry Potter y la piedra filosofal’), una adaptación televisiva que comienza como la película original de 2001, y que es protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

“La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible en línea en exclusiva en HBO Max en todos los mercados donde esté disponible”, indicó la plataforma de streaming en un comunicado.

Por su parte, la sinopsis indica: “una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado”. Cabe destacar que cada temporada está basada en cada libro de la saga, de J. K. Rowling, con la intensión de extenderla durante una década, al igual que las ocho películas, que fueron protagonizadas por Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione) y Rupert Grint (Ron).

Rowling ha vendido más de 600 millones de ejemplares, de los siete libros de la saga, mientras que las ocho películas recaudaron 6.822 millones de dólares, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

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