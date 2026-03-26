¡Sorprendente! Ricky Martin reinventa su clásico “vuelve” junto a Tini y Los Ángeles Azules

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A 28 años de su estreno original, 'Vuelve' deja atrás las guitarras melancólicas y se entrega al acordeón y los metales de la cumbia. Ricky Martin anunció oficialmente el lanzamiento de una nueva versión de su emblemático tema junto a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules, una colaboración que ya genera expectativa desde que circulan los primeros adelantos en redes sociales.

De balada de desamor a cumbia de fiesta

La canción original, lanzada el 26 de enero de 1998, fue uno de los grandes éxitos de Ricky Martin en su etapa previa al fenómeno de 'Livin' la Vida Loca', consolidándose como un himno del desamor en toda Latinoamérica. En esta nueva versión, la letra que habla del vacío y la ausencia tras una ruptura se mantiene intacta, pero la energía cambia por completo: el tempo pausado da paso a la percusión festiva, los metales y los arreglos característicos que han hecho de Los Ángeles Azules un referente internacional de la cumbia.

La apuesta no es menor: se trata de revivir un clásico que formó parte de la banda sonora de millones de personas, pero también de presentarlo a nuevas generaciones con un formato que hoy domina las pistas de baile y las plataformas digitales.

Un trío que cruza generaciones y géneros

La colaboración no es casual. Los Ángeles Azules, originarios de Iztapalapa, México, han sido los grandes embajadores de la cumbia en las últimas décadas, llevando su sonido a escenarios internacionales y colaborando con artistas de distintos géneros. Su participación aporta la base rítmica y el sabor que caracteriza a la agrupación desde hace más de 40 años.

Tini Stoessel, por su parte, representa la conexión con el público más joven. La cantante argentina, que recientemente anunció su compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul, aporta una sensibilidad vocal moderna que equilibra la potencia de Martin. Según los adelantos, su voz se integra con naturalidad en este nuevo entramado musical, sin perder la intensidad emocional que exige la letra.

El anuncio, que llegó después de meses de especulaciones entre los seguidores, confirma que los tres artistas trabajaron juntos en una producción que busca fusionar generaciones, estilos y públicos.

Un video que anticipa color y celebración

Acompañando el lanzamiento, Los Ángeles Azules compartieron en sus redes sociales un adelanto del videoclip. En poco más de 30 segundos, el avance muestra a los tres artistas con cambios de vestuario, una fiesta repleta de tragos coloridos y una atmósfera que parece sacada de una celebración de barrio con producción de alto nivel.

La estética del video, según se desprende de las imágenes, apuesta por lo festivo, lo veraniego y lo visualmente impactante, en sintonía con la nueva energía que propone la canción.

La fecha y el plan más grande de Ricky Martin

El lanzamiento está programado para este jueves 26 de marzo en todas las plataformas de streaming. La canción ya está disponible para pre-guardado y se espera que se convierta rápidamente en un fenómeno viral, especialmente en TikTok e Instagram, donde los adelantos han generado miles de reacciones.

Pero este no es un hecho aislado. Según diversos medios, Ricky Martin tiene planeado regrabar varios de sus grandes éxitos adaptándolos a nuevos estilos y colaborando con artistas de diferentes generaciones. El objetivo es claro: acercar su repertorio a las nuevas audiencias sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los grandes íconos del pop latino.

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