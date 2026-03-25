¿Música sin alma? El polémico giro de los Latin Grammy frente a la IA

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Este miércoles, la Academia Latina de la Grabación, anunció cambios en los criterios de elegibilidad y en las categorías para la entrega anual de los premios Latin Grammy 2026 los cuales se celebrarán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas, EEUU, y cuyas nominaciones serán anunciadas el 16 de septiembre, según reseñó EFE.

Si bien, los cambios que entran en vigencia de inmediato, incluyen criterios de elegibilidad para las categorías "Productor del Año", "Mejor Nuevo Artista", "Mejor Álbum Instrumental y Cantautor".

Del mismo modo, incorpora al género musical kompa haitiano en la categoría "Mejor Álbum Tropical Contemporáneo" y la exigencia de material audiovisual de apoyo, incluyendo el uso de Inteligencia Artificial (IA o AI, en inglés), para la categoría "Mejor Música para Medios Audiovisuales", cambio que ha generado controversia en redes sociales.

A su vez, contempla modificaciones de la categoría "Mejor Interpretación Urbana" de lengua portuguesa a "Mejor Álbum de Lengua Portuguesa", al igual que el cambio en los nombres de las categorías de música electrónica y clásica, según detalló EFE.

¿Cuándo entran en vigor estos cambios?

Por su parte, la organización musical enfatizó que dichas modificaciones entrarán en vigor para la edición número 27 de este año 2026 y forman parte de su compromiso con el objetivo de evolucionar al ritmo del cambiante panorama musical y servir de la mejor manera posible a sus aproximadamente 7.000 miembros de 62 países.

En este sentido, el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, detalló que "Estas actualizaciones las definen nuestros miembros, cuya participación cada año asegura que el Latin Grammy continúe siendo el máximo estándar de excelencia en la música latina".

Mínimo de créditos requeridos

Si bien, la Academia ha cambiado los criterios de elegibilidad para la categoría "Productor del Año", ahora se requiere un mínimo de cinco créditos totales obtenidos en álbumes, porcentajes de coproducción o sencillos, y los créditos se dividen en partes iguales entre todos los productores, según informó EFE.

En cuanto a la categoría "Mejor Nuevo Artista", el artista no podrá ganarse este galardón si ha lanzado más de tres álbumes o 25 sencillos, o una combinación que supere dichos límites.

"Mejor Álbum Instrumental"

Además, en la categoría "Mejor Álbum Instrumental" solo se permitirá hasta un 40 % de vocales, mientras que al menos el 60 % del álbum debe estar conformado por instrumentos, y, en el caso de que existan vocales, el 60 % debe interpretarse en los idiomas aceptados por la Academia, según añadió EFE.

Categorías de "Cantautor"

Del mismo modo, en las categorías de "Cantautor", los artistas deben interpretar y componer un mínimo de 75 % del álbum, y las colaboraciones solo cuentan si ambos cantautores componen e interpretan juntos el mismo material; y los casos de álbumes en vivo entrarán como elegibles si tienen al menos el 51 % de material nuevo.

"Mejor Álbum Tropical" e Inteligencia Artificial

En el mismo orden de ideas, la categoría titulada "Mejor Álbum Tropical Contemporáneo" ahora incluye grabaciones por el kompa haitiano, mientras que la categoría "Mejor Música para Medios Audiovisuales" requiere que las inscripciones incluyan material audiovisual de apoyo, incorporando el uso de IA.

Finalmente, estos ajustes evidencian la intención por parte de la Academia Latina por mantener a los premios Latin Grammy como un referente en cuanto a excelencia y adaptación ante la evolución de la industria musical latina.

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