¿El fin de su reinado? El inesperado "accidente" que dejó a esta reina de belleza sin palabras

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El Miss Grand Tailandia está pronto a celebrarse y como parte de las actividades se llevó a cabo una gala preliminar donde una candidata pasó un mal momento sobre el escenario, según lo dio a conocer El Diario Oriental.

Si bien, como ha sido tradición desde su creación, este certamen de belleza internacional se ha caracterizado por sus presentaciones cargadas de escándalo, impresionantes shows y una destacada producción que, en esta oportunidad, no ha sido la excepción.

"Accidente" sobre el escenario

En esta oportunidad, durante la presentación al jurado, la representante de una de las provincia centrales de Tailandia, Pathum Than; Kamolwan Chanago, vivió un momento incómodo que quedó grabado en las cámaras y generó la burla de los internautas.

En el mismo orden de ideas, a Chanago se le cayeron las carillas mientras pronunciaba su saludo frente al público y al jurado. Aunque la representante de Pathum Than intentó disimular lo que estaba ocurriendo, el momento quedó registrado durante la transmisión por la plataforma digital YouTube, donde las personas podían ver la gala en vivo.

Burlas en las redes sociales

No obstante, los usuarios a través de las diferentes redes sociales han expresado una ola de comentarios en modo de burlas y críticas por el mal uso de la prótesis.

Fecha y lugar del Miss Grand Tailandia

En otro orden de ideas, el certamen Mis Grand Tailandia será llevado a cabo el próximo sábado 28 de marzo, donde el mundo conocerá a la nueva representante del país asiático rumbo al Miss Grand Internacional 2026, uno de los concursos más esperados durante todo el año.

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