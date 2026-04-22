"Latinaje": conoce la ruta de Cazzu en su nueva gira por EEUU

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Tras encender los escenarios mexicanos y ganarse el respeto total del público local con sus interpretaciones de música regional, la artista argentina escala al siguiente nivel. En este sentido, su nueva etapa, bautizada como "Latinaje", marca una evolución artística más madura, potente y ambiciosa.



Por su parte, con el impulso de su éxito reciente, la cantante ahora proyecta su fuerza hacia el norte para consolidar su expansión global. En este orden de ideas, esta gira representa mucho más que una serie de conciertos; es la declaración de principios de una artista que entiende su impacto internacional y reclama su lugar en los recintos más importantes del mundo.



Cazzu llevará su energía y sus nuevos ritmos a través de una ruta estratégica por los Estados Unidos durante los meses de abril y mayo. Además, los fanáticos ya agotaron las entradas en varias de estas paradas, demostrando que la fiebre por su música no tiene límites.



Fechas y Ciudades de la Gira "Latinaje" en EEUU:

23.04 – Chicago, IL (The Chicago Theatre)

25.04 – Las Vegas, NV (Dolby Live at Park MGM)

28.04 – Phoenix, AZ (Arizona Financial Theatre)

30.04 – San José, CA (San Jose Civic) [AGOTADO]

01.05 – San Diego, CA (Cal Coast Credit Union Open Air Theatre) [AGOTADO]

02.05 – Inglewood, CA (YouTube Theater) [AGOTADO]

03.05 – Inglewood, CA (YouTube Theater) [AGOTADO]

06.05 – New York, NY (Infosys Theater at Madison Square Garden) [AGOTADO]

08.05 – San Antonio, TX (Boeing Center at Tech Port) [AGOTADO]

09.05 – Irving, TX (The Pavilion at Toyota Music Factory)

10.05 – Houston, TX (713 Music Hall) [AGOTADO]

12.05 – Houston, TX (713 Music Hall)

14.05 – El Paso, TX (El Paso County Coliseum)

21.05 – Hollywood, FL (Hard Rock Live)

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