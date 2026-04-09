La disputa legal por Inti llega a un punto clave: así se define el conflicto entre Cazzu y Nodal por la custodia de su hija

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El conflicto legal entre la artista argentina Cazzu y el cantante mexicano Christian Nodal por las condiciones de viaje y custodia de su hija Inti ha registrado un nuevo avance que marca un punto importante dentro del proceso que ambos mantienen desde hace meses.

De acuerdo con información difundida en medios de entretenimiento, la disputa se centra principalmente en la autorización para que la menor pueda acompañar a su madre durante compromisos profesionales fuera de Argentina, especialmente en el marco de la gira Latinaje en Estados Unidos.

La autorización de viaje como punto central del caso

Uno de los elementos más relevantes del proceso ha sido la gestión del permiso de salida del país para la menor, un requisito necesario para que pudiera viajar con Cazzu a territorio estadounidense.

Según reportes recientes, la cantante habría conseguido finalmente la documentación migratoria correspondiente, lo que permitiría que Inti la acompañe durante su agenda de presentaciones en Estados Unidos. Este avance representa un punto clave dentro del conflicto, ya que este trámite había sido objeto de desacuerdos previos entre los progenitores.

El trasfondo del desacuerdo legal

La disputa entre ambas partes se habría originado en diferencias sobre las condiciones de viaje y la exposición pública de la menor, así como en la necesidad de autorización formal para cualquier salida internacional.

En este contexto, el proceso legal ha incluido solicitudes y revisiones ante instancias judiciales, con el objetivo de definir los términos bajo los cuales la niña puede acompañar a su madre durante su actividad artística fuera del país.

¿Por qué Nodal no le permitía viajar?

Con la intención de limitar la exposición mediática de la niña, bajo el argumento de proteger su privacidad hasta que alcance la mayoría de edad, el cantante no permitía que Inti viajará aunque sea poco realista ya que él mismo fue quien la presento a los fans cuando estaba más pequeña

Impacto en la gira Latinaje

El avance en la autorización de viaje se vincula directamente con la gira Latinaje, proyecto con el que Cazzu busca ampliar su presencia internacional en escenarios de Estados Unidos.

La posibilidad de viajar con su hija representa un aspecto importante para la organización de su agenda, ya que permite a la artista cumplir con sus compromisos sin separarse de la menor durante el periodo de presentaciones programadas en distintas ciudades.

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