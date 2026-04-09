¡Ya hay sentencia! “La reina de la ketamina” recibe 15 años de prisión por la muerte del actor Matthew Perry

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La justicia de los Estados Unidos emitió una sentencia definitiva contra Jasveen Sangha, conocida en el ámbito delictivo como la "Reina de la Ketamina". Un tribunal federal de Los Ángeles condenó a Sangha a cumplir una pena de 15 años de prisión por su papel central en la distribución de sustancias controladas que derivaron en la muerte del actor Matthew Perry. El juez encargado del caso señaló que las pruebas presentadas por la fiscalía demostraron que Sangha operaba un centro de distribución de narcóticos de alta pureza desde su residencia en North Hollywood, suministrando de manera consciente el fármaco que provocó la sobredosis del intérprete.

Participación en la red de distribución y hallazgos fiscales

La investigación, liderada por la DEA y el Departamento de Policía de Los Ángeles, identificó a Sangha como la proveedora principal del lote de ketamina que Perry recibió días antes de su fallecimiento. Según el expediente judicial, la acusada utilizaba intermediarios y canales de comunicación cifrados para gestionar su red de ventas. Durante los registros realizados en su propiedad meses atrás, las autoridades incautaron cantidades significativas de ketamina, metanfetaminas y parafernalia de distribución. El fallo resalta que Sangha continuó operando incluso después de conocer los riesgos letales de sus productos, lo que incrementó la severidad de la condena impuesta por el tribunal.

Balance de la investigación y otros implicados

La sentencia a Sangha marca el cierre de una de las aristas más relevantes de este caso, el cual involucró a un total de cinco personas detenidas, entre ellos médicos y asistentes personales del actor. El tribunal determinó que existió una estructura coordinada para facilitar el acceso ilegal de Perry a sustancias anestésicas fuera de un entorno clínico supervisado. Mientras que otros implicados han recibido penas menores tras alcanzar acuerdos de culpabilidad, la condena de 15 años contra Sangha busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los proveedores de sustancias ilícitas en casos de sobredosis fatales, cerrando un ciclo legal de más de dos años de indagaciones en el estado de California.

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